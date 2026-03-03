A medida, que ganhou repercussão nas redes sociais após a explicação de uma advogada, tem despertado interesse principalmente entre pessoas que utilizam cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito rotativo para custear despesas básicas.

O alto nível de endividamento das famílias brasileiras tem levado muitos consumidores a buscar alternativas legais para reorganizar as finanças. Entre elas, está a possibilidade de suspender temporariamente o pagamento de dívidas por até 180 dias dentro de um processo formal de renegociação previsto na Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento.

Diferentemente do que circula em postagens simplificadas, a suspensão das cobranças não ocorre automaticamente. O prazo de até seis meses pode ser concedido quando há a homologação de um plano de pagamento no âmbito judicial. Nesse modelo, a primeira parcela pode ser fixada para começar somente após 180 dias, criando um período de respiro financeiro.

Para que isso aconteça, o consumidor precisa comprovar que está em situação de superendividamento, ou seja, que não consegue pagar todas as suas dívidas sem comprometer despesas essenciais como alimentação, moradia e saúde. A análise é feita pelo Judiciário, que avalia documentos e a real capacidade de pagamento antes de validar o novo cronograma.

O que prevê a Lei do Superendividamento

Criada para proteger consumidores de boa-fé, a legislação permite a renegociação global dos débitos, reunindo diferentes credores em um único plano de pagamento. O objetivo é garantir o chamado “mínimo existencial”, preservando parte da renda para a manutenção básica da família.