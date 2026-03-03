O alto nível de endividamento das famílias brasileiras tem levado muitos consumidores a buscar alternativas legais para reorganizar as finanças. Entre elas, está a possibilidade de suspender temporariamente o pagamento de dívidas por até 180 dias dentro de um processo formal de renegociação previsto na Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento.
A medida, que ganhou repercussão nas redes sociais após a explicação de uma advogada, tem despertado interesse principalmente entre pessoas que utilizam cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito rotativo para custear despesas básicas.
VEJA MAIS:
- CPF cancelado? Golpe usa falsa irregularidade para roubar vítimas
- Inventário é obrigatório? Prazos e como evitar multas
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como funciona o “congelamento” das dívidas
Diferentemente do que circula em postagens simplificadas, a suspensão das cobranças não ocorre automaticamente. O prazo de até seis meses pode ser concedido quando há a homologação de um plano de pagamento no âmbito judicial. Nesse modelo, a primeira parcela pode ser fixada para começar somente após 180 dias, criando um período de respiro financeiro.
Para que isso aconteça, o consumidor precisa comprovar que está em situação de superendividamento, ou seja, que não consegue pagar todas as suas dívidas sem comprometer despesas essenciais como alimentação, moradia e saúde. A análise é feita pelo Judiciário, que avalia documentos e a real capacidade de pagamento antes de validar o novo cronograma.
O que prevê a Lei do Superendividamento
Criada para proteger consumidores de boa-fé, a legislação permite a renegociação global dos débitos, reunindo diferentes credores em um único plano de pagamento. O objetivo é garantir o chamado “mínimo existencial”, preservando parte da renda para a manutenção básica da família.
A lei não extingue as dívidas, mas possibilita condições mais adequadas à realidade financeira do devedor. O prazo máximo para quitação, em regra, pode chegar a cinco anos, desde que respeitado o limite da capacidade de pagamento.
Nem todas as dívidas entram automaticamente
Embora o mecanismo seja uma alternativa relevante, ele não obriga, na esfera extrajudicial, que todos os credores aceitem os termos propostos. Por isso, especialistas recomendam cautela e orientação antes de iniciar o procedimento.
Órgãos como o Procon e a Defensoria Pública podem auxiliar consumidores na análise da situação e na elaboração de um plano adequado.
Endividamento em alta
Dados recentes apontam que a maior parte das famílias brasileiras possui algum tipo de dívida ativa, sendo o cartão de crédito uma das principais modalidades. O cenário de juros elevados e inflação persistente contribui para o aumento da inadimplência e reforça a busca por soluções legais de reorganização financeira.
Para quem enfrenta dificuldades em manter as contas em dia, conhecer os instrumentos previstos na Lei do Superendividamento pode representar uma oportunidade de retomar o controle do orçamento, desde que o processo seja conduzido com responsabilidade e acompanhamento adequado.