Se você receber uma mensagem pelo WhatsApp informando que seu CPF será suspenso ou cancelado por “irregularidade fiscal grave” ou “Dívida Ativa da União”, é preciso redobrar a atenção. Trata-se de um golpe que tem feito vítimas em todo o país. Os criminosos entram em contato se passando por órgãos oficiais e oferecem um falso desconto para regularizar a situação, induzindo a vítima a realizar um pagamento via Pix.

Segundo especialistas em segurança digital, o golpe combina ameaça e senso de urgência para pressionar a pessoa a agir rapidamente. Os fraudadores utilizam números pré-pagos e nomes de instituições conhecidas, como a Receita Federal, para dar aparência de legitimidade à abordagem. O suposto desconto funciona como isca, fazendo com que a vítima acredite estar resolvendo um problema sério com vantagem financeira.

As mensagens geralmente contêm um link para pagamento imediato e utilizam termos como “regularizar”, “atendimento”, “atualização” e “CPF”. Mesmo quando apresentam dados pessoais corretos, como número de CPF e nome completo, o recomendado é não clicar no link. Essas informações podem ter sido obtidas em vazamentos de dados anteriores.