Após um ano sem realização, a tradicional Festa do Milho Verde de Tanquinho retorna ao calendário de eventos de Piracicaba. A 49ª edição acontece nos dias 7, 8, 14 e 15 de março, no Centro Rural de Tanquinho (CRT), com entrada gratuita e uma programação que promete reunir milhares de visitantes da cidade e região.

Com quase cinco décadas de história, o evento se consolidou como uma das festas mais tradicionais do interior paulista, atravessando gerações e mantendo viva a cultura do milho verde como símbolo gastronômico e cultural do bairro de Tanquinho.

A festa será realizada no Centro Rural de Tanquinho, localizado na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis. O espaço conta com aproximadamente 8 mil metros quadrados de área coberta, infraestrutura preparada para receber o público e esquema de segurança reforçado, com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e equipe privada. O estacionamento estará disponível no local, mediante taxa.