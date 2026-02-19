Após um ano sem realização, a tradicional Festa do Milho Verde de Tanquinho retorna ao calendário de eventos de Piracicaba. A 49ª edição acontece nos dias 7, 8, 14 e 15 de março, no Centro Rural de Tanquinho (CRT), com entrada gratuita e uma programação que promete reunir milhares de visitantes da cidade e região.
Com quase cinco décadas de história, o evento se consolidou como uma das festas mais tradicionais do interior paulista, atravessando gerações e mantendo viva a cultura do milho verde como símbolo gastronômico e cultural do bairro de Tanquinho.
A festa será realizada no Centro Rural de Tanquinho, localizado na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis. O espaço conta com aproximadamente 8 mil metros quadrados de área coberta, infraestrutura preparada para receber o público e esquema de segurança reforçado, com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e equipe privada. O estacionamento estará disponível no local, mediante taxa.
Sabores que atravessam gerações
Um dos grandes diferenciais da festa é o milho verde cultivado em uma área de 35 mil metros quadrados, utilizado como base das receitas que fazem sucesso ano após ano. Ao todo, são mais de 12 opções à base de milho, como milho cozido, pamonha, curau, bolo, suco, cuscuz, creme de milho, pão, trufa e sorvete.
Além disso, o público encontrará mais de 50 opções gastronômicas, entre lanches, doces, espetinhos, queijos, vinhos e outras especialidades. O tradicional almoço com porco no rolete será servido todos os dias, a partir do meio-dia.
Música, lazer e programação para toda a família
A 49ª edição contará com uma programação variada de shows, incluindo apresentações de samba, sertanejo, rock nacional e música regional. Aos sábados, o tradicional Baile da 3ª Idade também integra a agenda. A programação completa será divulgada no Instagram oficial da festa (@festadomilhoverdetanquinho).
O espaço ainda oferece área kids (com cobrança à parte), ambientes decorados para fotos e sorteios ao longo dos dias de evento.
Festa que gera impacto social
Mais do que uma celebração cultural, a Festa do Milho Verde é fundamental para a manutenção das atividades sociais do Centro Rural de Tanquinho, que desenvolve programas nas áreas de saúde, educação, esporte, segurança e meio ambiente, atendendo moradores do bairro e região.
O evento conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio de convênios e projetos compartilhados. Com entrada gratuita, gastronomia típica e atrações para todas as idades, o retorno da festa reforça sua importância como um dos principais eventos do calendário cultural de Piracicaba e do interior paulista.