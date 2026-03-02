A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã acendeu um alerta nos mercados internacionais e já provoca reflexos indiretos no Brasil.

O principal impacto está no petróleo e no câmbio — duas variáveis que influenciam diretamente a inflação, o preço dos combustíveis e o custo dos alimentos.

Especialistas apontam que, mesmo sem uma interrupção concreta na oferta global, a simples ameaça de bloqueio nas rotas estratégicas já é suficiente para pressionar as cotações.