A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã acendeu um alerta nos mercados internacionais e já provoca reflexos indiretos no Brasil.
O principal impacto está no petróleo e no câmbio — duas variáveis que influenciam diretamente a inflação, o preço dos combustíveis e o custo dos alimentos.
Especialistas apontam que, mesmo sem uma interrupção concreta na oferta global, a simples ameaça de bloqueio nas rotas estratégicas já é suficiente para pressionar as cotações.
Estreito de Hormuz: ponto-chave do petróleo mundial
No centro da tensão está o Estreito de Hormuz, corredor marítimo entre Irã e Omã por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo. A rota conecta grandes produtores do Golfo ao mercado internacional.
Após ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel, autoridades iranianas anunciaram o fechamento da passagem, segundo agências internacionais. Navios teriam recebido alertas impedindo a travessia.
Para analistas de geopolítica do petróleo, o mercado não espera a escassez para reagir. A possibilidade de interrupção em uma área estratégica faz com que contratos futuros do barril subam imediatamente. Antes mesmo do agravamento do conflito, o Brent já acumulava alta superior a 7% em quatro semanas.
Gasolina, frete e alimentos sob pressão
O petróleo é um dos principais componentes da inflação global. Caso a alta persista, o efeito tende a chegar ao consumidor brasileiro principalmente por meio dos combustíveis.
Gasolina e diesel mais caros elevam o custo do transporte, pressionam o frete e impactam cadeias produtivas inteiras — especialmente alimentos. O reflexo pode aparecer tanto no varejo quanto no atacado.
Especialistas ponderam que, se o conflito for breve e não houver interrupção física prolongada da oferta, o impacto pode ser limitado. Porém, a volatilidade já cria um ambiente de cautela.
Dólar forte amplia efeitos no Brasil
Crises geopolíticas costumam aumentar a aversão global ao risco. Nesses momentos, investidores migram para ativos considerados mais seguros, como títulos americanos, fortalecendo o dólar.
Um câmbio mais valorizado encarece importações e pode ampliar o impacto do petróleo sobre a inflação brasileira. A combinação de barril em alta com dólar pressionado cria um cenário desafiador para a economia.
Juros e decisões do Banco Central
Se a inflação ganhar força, o Banco Central pode rever o ritmo de cortes na taxa básica de juros. Analistas avaliam que a autoridade monetária deve agir com cautela, aguardando os desdobramentos no Oriente Médio antes de manter qualquer trajetória de redução da Selic.
Brasil exporta petróleo, mas importa derivados
O Brasil é exportador líquido de petróleo bruto, o que pode gerar ganhos na balança comercial em momentos de preços elevados. A Petrobras, por exemplo, registrou recordes recentes de exportação.
Por outro lado, o país ainda depende da importação de derivados como gasolina e diesel, devido à capacidade limitada de refino. Isso cria um efeito ambíguo: o Brasil se beneficia do petróleo mais caro na exportação, mas continua exposto ao aumento no custo dos combustíveis no mercado interno.
China entra na equação
A China, maior importadora mundial de petróleo, também pode sentir os efeitos do conflito. Parte relevante de seu abastecimento vem do Irã.
Caso haja redução no fornecimento iraniano, a China pode buscar novos parceiros, incluindo o Brasil. Isso poderia ampliar as exportações brasileiras, compensando parcialmente os efeitos internos.
O que esperar daqui para frente
No curto prazo, o principal risco para o brasileiro está na combinação entre petróleo valorizado e dólar forte. O impacto mais imediato tende a aparecer nos combustíveis, no transporte e nos alimentos.
Se não houver interrupção prolongada no fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, a tendência é de acomodação após o pico de tensão. Caso contrário, o choque pode ser mais duradouro — e refletir de forma mais intensa na inflação e no poder de compra.