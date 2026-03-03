03 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
ACABOU O DRAMA

'Capivara do anel' é salva e causa alívio em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O drama da 'capivara do anel' comoveu muitas pessoas em Piracicaba.

  Um mês depois, o suspiro coletivo: Foram 30 dias de expectativa, de vídeos compartilhados, comentários indignados, memes criativos e, principalmente, preocupação. A captura da “capivara do anel”, realizada na noite desta segunda-feira (2), não encerrou apenas uma ocorrência ambiental — fechou um capítulo que mexeu com o sentimento da cidade.

LEIA MAIS

A imagem do animal com uma cinta apertando o lombo e o tórax correu pelas redes sociais e rapidamente ultrapassou o campo da curiosidade. Virou símbolo. Entre piadas e figurinhas, crescia a aflição: como aquele objeto foi parar ali? Estaria machucando? Haveria tempo para resgatá-la?

Durante um mês, equipes técnicas acompanharam cada movimento da capivara. O manejo exigia paciência, estratégia e o momento certo. O animal, arisco, evitava aproximações. A cidade, enquanto isso, acompanhava em tempo real — com grande apreensão.

Quando veio a notícia da captura, na noite de ontem, o clima foi de comemoração discreta, mas carregada de significado. Não era apenas sobre retirar um anel plástico. Era sobre cuidado coletivo, sobre a mobilização que envolveu poder público, profissionais e moradores atentos, em especial na região da avenida Cruzeiro do Sul.

A retirada da cinta vai marcar o fim da tensão. mas o passo principal era a captura.

O caso deixa um retrato curioso dos tempos atuais: a boa informação pode até viralizar, mas também pode mobilizar. Em meio a compartilhamentos e comentários, houve vigilância, cobrança e torcida.

Ao final, o que ficou não foi apenas a história inusitada de uma capivara com um anel preso ao corpo. Ficou a sensação de que, por algumas semanas, Piracicaba parou para olhar com atenção para um único animal

