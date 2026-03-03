A imagem do animal com uma cinta apertando o lombo e o tórax correu pelas redes sociais e rapidamente ultrapassou o campo da curiosidade. Virou símbolo. Entre piadas e figurinhas, crescia a aflição: como aquele objeto foi parar ali? Estaria machucando? Haveria tempo para resgatá-la?

Um mês depois, o suspiro coletivo: Foram 30 dias de expectativa, de vídeos compartilhados, comentários indignados, memes criativos e, principalmente, preocupação. A captura da “capivara do anel”, realizada na noite desta segunda-feira (2), não encerrou apenas uma ocorrência ambiental — fechou um capítulo que mexeu com o sentimento da cidade.

Durante um mês, equipes técnicas acompanharam cada movimento da capivara. O manejo exigia paciência, estratégia e o momento certo. O animal, arisco, evitava aproximações. A cidade, enquanto isso, acompanhava em tempo real — com grande apreensão.

Quando veio a notícia da captura, na noite de ontem, o clima foi de comemoração discreta, mas carregada de significado. Não era apenas sobre retirar um anel plástico. Era sobre cuidado coletivo, sobre a mobilização que envolveu poder público, profissionais e moradores atentos, em especial na região da avenida Cruzeiro do Sul.

A retirada da cinta vai marcar o fim da tensão. mas o passo principal era a captura.