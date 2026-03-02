Segundo relatos registrados no boletim de ocorrência, criminosos invadiram a farmácia exigindo medicamentos específicos e passaram a ameaçar e agredir funcionários. Clientes foram rendidos e obrigados a se deitar no chão enquanto o clima de pânico tomava conta do local.

Um plantão comum de sábado (28) terminou em terror e morte em um estabelecimento. Uma funcionária de 38 anos foi baleada durante um assalto a uma farmácia 24 horas, que acabou em troca de tiros no local, na zona norte de São Paulo.

Um policial civil que estava no interior da farmácia percebeu a ação e reagiu. Houve troca de tiros. Testemunhas afirmam que ao menos cinco disparos foram ouvidos antes da fuga dos assaltantes.

Durante o confronto, a funcionária — identificada como Karina — foi atingida por um disparo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Peritos realizaram os primeiros levantamentos na cena do crime, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil informou que os suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados. A conduta do policial que reagiu também é alvo de investigação.