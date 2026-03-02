02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
PASSARELA NOVA

EixoSP realiza remanejamento de passarela na SP 304 em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A medida integra as intervenções previstas para viabilizar a construção de novos viadutos no trecho urbano da rodovia
Neste fim de semana, a concessionária EixoSP realizou o remanejamento de uma passarela na Rodovia Geraldo de Barros - SP-304, em Piracicaba. A medida integra as intervenções previstas para viabilizar a construção de novos viadutos no trecho urbano da rodovia.

Segundo a concessionária, as obras seguem em andamento e incluem o lançamento de vigas e serviços de drenagem. Durante a execução dos trabalhos, foram adotadas medidas para organização do tráfego, entre elas a operação no sistema “Pare e Siga”, com o objetivo de controlar o fluxo de veículos na região.

A EixoSP informou que a previsão é concluir os serviços em até sete dias. Após esse período, a passarela remanejada será liberada para a travessia de pedestres.

A concessionária orienta que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho em obras e que pedestres utilizem apenas o ponto de travessia monitorado indicado no local.

