A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a distribuição gratuita de autotestes de HIV nas farmácias municipais da cidade. Até então, esse tipo de exame estava disponível apenas no Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas). A iniciativa amplia o acesso ao diagnóstico e integra as ações do programa nacional de Prevenção Combinada ao HIV, com insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde.
O autoteste possibilita que a própria pessoa realize a coleta da amostra — que pode ser de fluido oral ou de sangue — e faça o procedimento de forma individual ou com o apoio de alguém de confiança. A estratégia busca fortalecer a autonomia dos usuários e alcançar públicos que não costumam procurar os serviços de saúde, além de facilitar a testagem regular de pessoas mais vulneráveis à infecção.
Em caso de resultado reagente (positivo), o teste indica a possibilidade de infecção pelo HIV, mas não confirma o diagnóstico de forma definitiva. A orientação é que o usuário procure uma unidade de saúde e informe o resultado a um profissional, que fará a solicitação de exames complementares para confirmação ou descarte da infecção.
Os autotestes estão disponíveis nas farmácias municipais dos bairros Alvorada, Artemis, Caxambu, Cecap, Central, Costa Rica, Coreia (Pauliceia), Jardim São Paulo, Jupiá, Novo Horizonte, Piracicamirim, Planalto, Santa Teresinha, Tanquinho, Tupi, Vila Cristina, Vila Fátima e Vila Rezende, além das UBSs Mario Dedini e Vila Sônia (antigo Crab).
Segundo a Secretaria de Saúde, ainda nesta semana os kits também serão encaminhados para as farmácias de Anhumas e Ibitiruna. Já na próxima semana, a unidade da Esplanada deve passar a oferecer o autoteste. Para ter acesso, basta comparecer a um dos locais e solicitar o kit.