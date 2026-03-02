A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a distribuição gratuita de autotestes de HIV nas farmácias municipais da cidade. Até então, esse tipo de exame estava disponível apenas no Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas). A iniciativa amplia o acesso ao diagnóstico e integra as ações do programa nacional de Prevenção Combinada ao HIV, com insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde.

O autoteste possibilita que a própria pessoa realize a coleta da amostra — que pode ser de fluido oral ou de sangue — e faça o procedimento de forma individual ou com o apoio de alguém de confiança. A estratégia busca fortalecer a autonomia dos usuários e alcançar públicos que não costumam procurar os serviços de saúde, além de facilitar a testagem regular de pessoas mais vulneráveis à infecção.