JP1 - Sampi Piracicaba
SOLIDARIEDADE

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
Tempo de leitura: 2 min
Durante as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, a Acipi atuou como ponto de arrecadação e contribuiu para o envio de donativos às famílias atingidas.

A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) passou a integrar a campanha de arrecadação de donativos destinada às famílias atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A mobilização é organizada pela Diocese de Piracicaba, em parceria com o grupo Exército de Formiguinhas. As doações podem ser entregues na sede da entidade, localizada na rua Prudente de Morais, 459, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, fraldas infantis e geriátricas, leite, ração para animais, além de roupas de cama e banho.

De acordo com o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a adesão à campanha reforça o compromisso social da instituição. “Em momentos de dificuldade como esse, a articulação entre instituições fortalece a capacidade de resposta e amplia o apoio às comunidades atingidas. Mais uma vez a Acipi se junta à Diocese de Piracicaba para estimular empresários e a população a colaborarem com doações”, afirma.

As chuvas provocaram deslizamentos, inundações e danos à infraestrutura urbana em cidades da Zona da Mata mineira, além de deixarem mortos e milhares de desabrigados. Em Juiz de Fora, o acumulado de chuva em fevereiro chegou a 579 milímetros até o dia 24, configurando o mês mais chuvoso já registrado no período. Já em Ubá, o Rio Ubá atingiu 7,82 metros após precipitação intensa em poucas horas, agravando os impactos.

Histórico

Em maio de 2024, a Acipi também atuou como ponto de arrecadação em campanha promovida pela Diocese de Piracicaba para auxiliar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, grande volume de donativos foi encaminhado pela entidade, evidenciando a mobilização solidária da população de Piracicaba diante de situações de calamidade.

