A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) passou a integrar a campanha de arrecadação de donativos destinada às famílias atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A mobilização é organizada pela Diocese de Piracicaba, em parceria com o grupo Exército de Formiguinhas. As doações podem ser entregues na sede da entidade, localizada na rua Prudente de Morais, 459, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, fraldas infantis e geriátricas, leite, ração para animais, além de roupas de cama e banho.

De acordo com o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a adesão à campanha reforça o compromisso social da instituição. “Em momentos de dificuldade como esse, a articulação entre instituições fortalece a capacidade de resposta e amplia o apoio às comunidades atingidas. Mais uma vez a Acipi se junta à Diocese de Piracicaba para estimular empresários e a população a colaborarem com doações”, afirma.