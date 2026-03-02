O Senado Federal aprovou na última quarta-feira (25) o Projeto de Lei 2950/2019, que cria a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados em situações de emergência. A proposta segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e promete estabelecer protocolos permanentes para reduzir a morte de animais em tragédias ambientais.

A nova política busca organizar a atuação do poder público antes, durante e após desastres naturais, acidentes industriais e outras ocorrências que coloquem em risco animais domésticos e silvestres. A iniciativa também altera dispositivos da legislação ambiental e das normas de segurança de barragens.

Integração entre meio ambiente e defesa civil