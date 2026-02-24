Com a proximidade do período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, cresce a atenção dos contribuintes para evitar inconsistências que possam levar à malha fina. O calendário oficial costuma ser divulgado em março pela Receita Federal do Brasil, mas a organização antecipada de documentos é essencial para reduzir riscos.

Nos últimos anos, a Receita ampliou os mecanismos de fiscalização e aperfeiçoou o sistema de cruzamento eletrônico de informações. Dados enviados por empresas, bancos, planos de saúde, corretoras e outras instituições são comparados automaticamente com o que é informado pelo contribuinte. Divergências são identificadas rapidamente e podem resultar na retenção da declaração para análise.

Confira os erros mais frequentes e como evitá-los