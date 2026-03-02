821 devedores concentram R$ 2,2 bi da dívida ativa

Mais da metade da dívida ativa de Piracicaba está concentrada em um grupo restrito de contribuintes. Dados da Prefeitura apontam que 821 grandes devedores entre pessoas físicas e jurídicas acumulam, juntos, R$ 2,2 bilhões em débitos, o que representa 62,8% do total de R$ 3,5 bilhões inscritos na dívida ativa do município. São considerados grandes devedores aqueles com pendências superiores a R$ 500 mil.

A dívida ativa reúne valores de impostos e taxas não pagos, como IPTU, ISSQN, além de multas e outros débitos não tributários. A administração municipal já havia informado anteriormente que a maior parte do passivo está relacionada ao não recolhimento de ISS e IPTU, principais tributos municipais.