JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
REGIÃO DE PIRACICABA

Grávida é ameaçada com faca por homem em restaurante

Por Da redação/Pira1
Wagner Moriente/ GCM Limeira
O homem foi preso pela equipe da GCM.
O homem foi preso pela equipe da GCM.

 Uma atendente grávida viveu momentos de terror ao ser ameaçada com uma faca por um homem dentro de um restaurante, na tarde desta sexta-feira (27), no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo testemunhas, o suspeito invadiu o estabelecimento de forma agressiva, exigindo comida e dinheiro. Armado, ele teria avançado em direção à funcionária, que está grávida. Diante da ameaça e do clima de extrema tensão, a vítima entrou em estado de choque e passou mal, sendo socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar.

A situação só não terminou em tragédia porque o proprietário chegou ao local no momento da ação. Ao perceber a movimentação, o invasor — que já possui antecedente por homicídio — tentou fugir.

Ele foi localizado e detido por guardas civis municipais que faziam patrulhamento na região. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o agressor permaneceu à disposição da Justiça.

