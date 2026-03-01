Uma atendente grávida viveu momentos de terror ao ser ameaçada com uma faca por um homem dentro de um restaurante, na tarde desta sexta-feira (27), no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo testemunhas, o suspeito invadiu o estabelecimento de forma agressiva, exigindo comida e dinheiro. Armado, ele teria avançado em direção à funcionária, que está grávida. Diante da ameaça e do clima de extrema tensão, a vítima entrou em estado de choque e passou mal, sendo socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar.