Uma atendente grávida viveu momentos de terror ao ser ameaçada com uma faca por um homem dentro de um restaurante, na tarde desta sexta-feira (27), no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Homem é encontrado morto ao lado de área de mata na região de Piracicaba
- VÍDEO: Grave acidente com moto e carro deixa dois feridos em Piracicaba
Segundo testemunhas, o suspeito invadiu o estabelecimento de forma agressiva, exigindo comida e dinheiro. Armado, ele teria avançado em direção à funcionária, que está grávida. Diante da ameaça e do clima de extrema tensão, a vítima entrou em estado de choque e passou mal, sendo socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar.
A situação só não terminou em tragédia porque o proprietário chegou ao local no momento da ação. Ao perceber a movimentação, o invasor — que já possui antecedente por homicídio — tentou fugir.
Ele foi localizado e detido por guardas civis municipais que faziam patrulhamento na região. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o agressor permaneceu à disposição da Justiça.