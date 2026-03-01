01 de março de 2026
FAMÍLIA ALIVIADA

Menino de 5 anos que caiu do 2º andar tem alta de hospital

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Redes Sociais
Depois de sete dias de recuperação, o pequeno Joshua está em casa com os familiares.
  Depois de sete dias de desespero, oração e mobilização médica, o pequeno Joshua Pereira, de apenas 5 anos, venceu uma das maiores batalhas da sua vida. O menino, que caiu do segundo andar do prédio onde mora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebeu alta do Hospital da Restauração, no Recife, e já está de volta ao lar.

O acidente aconteceu na sexta-feira (20), no bairro do Salgado, e causou grande comoção. Joshua foi socorrido às pressas para uma UPA e, em seguida, levado ao Hospital Regional do Agreste. Diante da gravidade do estado de saúde, os médicos decidiram agir rápido: solicitaram uma transferência aérea para a capital pernambucana.

Em cerca de 40 minutos, uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal decolou para realizar o transporte, em parceria com o Samu. No Recife, uma equipe multidisciplinar já aguardava a chegada da criança para dar continuidade ao atendimento intensivo.

Segundo a mãe, Natália Pereira, o filho estava a caminho do reforço escolar quando o acidente aconteceu. A cuidadora que o acompanhava buscou ajuda imediatamente. Ao chegar à unidade de saúde, Natália encontrou o menino recebendo atendimento avançado.

No dia seguinte à internação, Joshua passou por uma ressonância magnética para descartar possíveis lesões neurológicas. Para alívio da família, o exame não apontou alterações. A recuperação foi considerada surpreendente pelos profissionais de saúde.

Antes de voltar para casa, o menino viveu um momento emocionante: visitou a base aérea da PRF, no bairro do Jordão, no Recife, conheceu o helicóptero que ajudou a salvar sua vida e reencontrou parte da equipe envolvida no resgate.

Na chegada a Caruaru, familiares e amigos organizaram uma recepção cheia de abraços, lágrimas e gratidão. Agora, Joshua seguirá em acompanhamento médico, com apoio psicológico e fonoaudiológico, conforme orientação das equipes de saúde.

O que começou como um grande susto terminou em alívio e celebração. Uma história de agilidade, fé e superação que comoveu Pernambuco.

