Depois de sete dias de desespero, oração e mobilização médica, o pequeno Joshua Pereira, de apenas 5 anos, venceu uma das maiores batalhas da sua vida. O menino, que caiu do segundo andar do prédio onde mora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebeu alta do Hospital da Restauração, no Recife, e já está de volta ao lar.

O acidente aconteceu na sexta-feira (20), no bairro do Salgado, e causou grande comoção. Joshua foi socorrido às pressas para uma UPA e, em seguida, levado ao Hospital Regional do Agreste. Diante da gravidade do estado de saúde, os médicos decidiram agir rápido: solicitaram uma transferência aérea para a capital pernambucana.