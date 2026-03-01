Um Juventus determinado e um XV sem atitude protagonizaram um duelo que deixou a torcida do Nhô Quim frustrada neste domingo (1), em São Paulo. A equipe da rua Javari conquistou uma vitória de 3 a 0, com dois gols de falta, em partida válida pela penúltima rodada do Paulistão da Série A2 — resultado que tirou o XV da zona de classificação.
LEIA MAIS
- Menino de 2 anos que caiu de prédio tem alta de hospital
- Grávida é ameaçada com faca por homem em restaurante na região de Piracicaba
O primeiro tempo começou com o Juventus pressionando e explorando a adaptação ao gramado sintético, mas sem criar grandes oportunidades. O XV, por sua vez, manteve uma postura passiva, limitando-se a esporádicas estocadas ofensivas. A principal chance clara veio nos minutos finais da etapa inicial, quando o Juventus quase abriu o placar com uma cabeçada perigosa.
No início do segundo tempo, aos 4 minutos, o XV sofreu um gol "bizarro" de falta, anotado por Marcelo, que deixou a torcida indignada com a postura do goleiro Felipe Costa no lance.Pouco depois, aos 7 minutos, Elkin Munoz converteu uma bela cobrança de falta, ampliando para 2 a 0 e colocando o "Moleque Travesso" em vantagem.
Apesar das alterações do técnico Fernando Marchiori, que trouxeram mais ofensividade ao XV, as oportunidades não se concretizaram. Paulo Marcelo chegou a acertar o travessão em uma grande chance, mas o placar já não seria alterado.
No fim da partida, sob gritos de "olé" da torcida, Romário marcou o terceiro gol do Juventus, consolidando a vitória e derrubando o XV para a nona colocação, fora da zona de classificação, com mesmo número de pontos do Sertãozinho, mas atrás no saldo de gols.
Na última rodada da primeira fase, o XV volta a campo no próximo sábado, as15 horas para enfrentar o Votuporanguense, no Barão, da Serra Negra, enquanto o Juventus visita a Inter de Limeira na mesma data e horário, em busca da classificação para a segunda fase da competição.