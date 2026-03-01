O primeiro tempo começou com o Juventus pressionando e explorando a adaptação ao gramado sintético, mas sem criar grandes oportunidades. O XV, por sua vez, manteve uma postura passiva, limitando-se a esporádicas estocadas ofensivas. A principal chance clara veio nos minutos finais da etapa inicial, quando o Juventus quase abriu o placar com uma cabeçada perigosa.

Um Juventus determinado e um XV sem atitude protagonizaram um duelo que deixou a torcida do Nhô Quim frustrada neste domingo (1), em São Paulo. A equipe da rua Javari conquistou uma vitória de 3 a 0, com dois gols de falta, em partida válida pela penúltima rodada do Paulistão da Série A2 — resultado que tirou o XV da zona de classificação.

No início do segundo tempo, aos 4 minutos, o XV sofreu um gol "bizarro" de falta, anotado por Marcelo, que deixou a torcida indignada com a postura do goleiro Felipe Costa no lance.Pouco depois, aos 7 minutos, Elkin Munoz converteu uma bela cobrança de falta, ampliando para 2 a 0 e colocando o "Moleque Travesso" em vantagem.

Apesar das alterações do técnico Fernando Marchiori, que trouxeram mais ofensividade ao XV, as oportunidades não se concretizaram. Paulo Marcelo chegou a acertar o travessão em uma grande chance, mas o placar já não seria alterado.

No fim da partida, sob gritos de "olé" da torcida, Romário marcou o terceiro gol do Juventus, consolidando a vitória e derrubando o XV para a nona colocação, fora da zona de classificação, com mesmo número de pontos do Sertãozinho, mas atrás no saldo de gols.