Um homem foi encontrado morto na madrugada deste sábado (28), ao lado de uma área verde na Vila Teixeira Marques, em Limeira, cidade que integra a Região Metropolitana de Piracicaba.
O corpo foi localizado por populares, que se depararam com a cena e acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe foi até a Rua Antônio Furlan, onde encontrou o homem já caído ao solo e, infelizmente, apenas pôde constatar o óbito.
Policiais militares também estiveram no local para atender a ocorrência e registrar o boletim. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com as primeiras informações, a vítima não apresentava sinais aparentes de violência. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e o caso segue sob investigação.