01 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CORPO NA RUA

Homem é encontrado morto ao lado de mata na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Sampi
Após a conclusão do trabalho da pericia, o corpo foi levado ao IML.
Após a conclusão do trabalho da pericia, o corpo foi levado ao IML.

  Um homem foi encontrado morto na madrugada deste sábado (28), ao lado de uma área verde na Vila Teixeira Marques, em Limeira, cidade que integra a Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

O corpo foi localizado por populares, que se depararam com a cena e acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe foi até a Rua Antônio Furlan, onde encontrou o homem já caído ao solo e, infelizmente, apenas pôde constatar o óbito.

Policiais militares também estiveram no local para atender a ocorrência e registrar o boletim. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com as primeiras informações, a vítima não apresentava sinais aparentes de violência. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e o caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários