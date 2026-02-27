Desenvolvida pelas equipes da Unidade do Coração e Inovação da Cooperativa, a iniciativa disponibiliza aos pacientes acesso a plataformas de streaming, como Netflix e YouTube, durante o período de internação. O objetivo é tornar o ambiente da terapia intensiva mais acolhedor, especialmente para pacientes em recuperação cardiológica, que vivenciam fases de maior fragilidade física e emocional.

“Cuidar das pessoas vai além do tratamento clínico. É acolher, confortar e estar presente, especialmente nos momentos mais delicados. A tecnologia, quando aliada à sensibilidade, nos permite oferecer um cuidado mais humano e próximo”. A afirmação é do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, ao destacar a implantação de tablets na UTI Cardiológica da Cooperativa.

O investimento também acompanha a mudança no perfil dos pacientes atendidos atualmente, cada vez mais jovens, conectados e familiarizados com a tecnologia. Considerando que, durante a jornada de internação, não é permitida a utilização de aparelhos pessoais, a disponibilização dos tablets surge como um recurso essencial para promover entretenimento, bem-estar e conexão segura, contribuindo para uma experiência de cuidado mais alinhada às novas demandas dos pacientes.

Durante a internação em UTI, as opções de entretenimento costumam ser bastante limitadas. Com o uso dos tablets e fones de ouvido descartáveis, os pacientes passam a contar com momentos de distração e leveza, contribuindo para a redução da ansiedade e para uma experiência de cuidado mais confortável.

O beneficiário André Luiz de Castro, que esteve na UTI Cardiológica e utilizou o tablet, destacou a importância da iniciativa. “Estar na UTI é um momento muito sensível. Poder assistir a um filme ou a um programa que eu gosto ajudou a distrair a mente, acalmar o coração e tornar os dias mais leves. Foi um cuidado que fez toda a diferença na minha recuperação”.