A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) encerrou 2025 com resultados expressivos em todas as frentes de atuação, confirmando um ciclo consistente de crescimento e inovação. O balanço do ano aponta a marca de 7.500 empresas associadas, ampliação de serviços, fortalecimento do ecossistema de negócios e o avanço do projeto de retrofit do prédio histórico da rua do Rosário, conhecido como prédio antigo da entidade, que segue em ritmo acelerado e terá novas etapas concluídas ao longo de 2026.
Guiada pelo mote “Conectar para Fortalecer”, a Acipi consolidou um planejamento estratégico que equilibra inovação, tendências do varejo, desenvolvimento empresarial e escuta ativa das necessidades de seus associados.
Retrofit moderniza estrutura e amplia atendimento
O projeto de retrofit do prédio da rua do Rosário já está em execução. A reforma do primeiro andar foi concluída, enquanto o segundo andar segue em obras. Ambos os espaços receberão empresas fixas que optaram por instalar seus escritórios presenciais na Acipi.
A revitalização contempla ainda a reforma completa do foyer do primeiro andar, a remodelação e transferência do miniauditório para o térreo e a reestruturação do Espaço Gourmet. Para isso, foram adquiridas mais de 100 estações de trabalho, 150 novas cadeiras, além da implantação de um projeto luminotécnico completo e mobiliário planejado para o workcafé e a cozinha do primeiro andar.
Ao todo, 1.600 metros quadrados estão sendo remodelados, ampliando a funcionalidade, a modernização e a capacidade de atendimento da entidade.
Base associativa cresce e serviços são ampliados
O desempenho do setor comercial reforça a representatividade da Acipi junto ao comércio, indústria e serviços de Piracicaba. Em 2025, foram 1.053 novas empresas associadas, alcançando 7.500 associadas ativas.
Na área de benefícios, o convênio médico registrou 3.837 novas vidas no comparativo entre novembro de 2024 e novembro de 2025, enquanto o convênio odontológico contabilizou 1.940 novas vidas. O portfólio da entidade foi ampliado com soluções como Eba Benefícios, AC Marcas e Patentes e C8 Club.
O programa Acipi Conecta realizou 14 edições, reunindo mais de 500 participantes ao longo do ano. Já a Acipi Regional Santa Terezinha, em parceria com o Sebrae Piracicaba, contabilizou 350 atendimentos, beneficiando 250 pessoas físicas e jurídicas.
Presidente destaca consolidação e mudança de cultura
Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, os números refletem um trabalho contínuo e estruturado.
“Os números refletem tudo o que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. A inovação, que antes era um desafio, hoje já faz parte da nossa realidade, de forma estruturada e alicerçada. A Acipi tem um patrimônio importante, que vai além das instalações físicas. A ocupação do prédio antigo segue essa visão: manter a entidade como referência, com entregas diferenciadas para as associadas. Isso exige mudança de cultura e de mentalidade — e esse movimento já está em curso. Fechar 2025 com 7.500 empresas associadas e iniciar 2026 com as obras em ritmo acelerado são bons exemplos destas ações estratégicas”, afirma.
Eventos, locações e serviços em alta
Na área de locações, a Acipi registrou 410 locações em 2025, entre cessões de espaços e eventos de terceiros, reunindo mais de 24 mil pessoas.
O SCPC também apresentou crescimento, com 253.200 consultas em 2025, frente a 240 mil em 2024. Os atendimentos da Jucesp saltaram de 12.500 em 2024 para 14.509 em 2025, enquanto o Certificado Digital contabilizou 4.070 validações no ano.
Educação e qualificação empresarial
A Escola de Negócios Acipi manteve papel central na formação empresarial. O 19º Congresso Empresarial de Piracicaba reuniu 750 participantes no Teatro Losso Neto. Ao longo de 2025, mais de 1.600 pessoas participaram de eventos multitemáticos, incluindo 40 cursos livres.
A Faculdade do Comércio – Polo Acipi matriculou 130 novos alunos em cursos de graduação e pós-graduação, além de desenvolver programas in company, manter 18 convênios educacionais ativos e 14 empresas no C8 Club.
Inovação ganha força com o Inova Acipi
O Inova Acipi encerrou 2025 com 82% de ocupação do coworking, somando 1.549 contatos, 820 empresas, 119 conexões de negócios e 160 eventos realizados. Foram executados três programas Acelera, com 40 empresas participantes, além de mais de 201 membros, 74 residentes, 40 soluções desenvolvidas, 15 parceiros, 20 startups em banco e quatro programas de inovação aberta.
Comunicação, eventos e ações sociais
A área de Comunicação Integrada e Eventos promoveu ações de grande alcance. As ativações de varejo reuniram 2.000 pessoas em datas como Dia das Mães, Namorados, Pais e Crianças. O Natal Acipi mobilizou mais de 3.000 participantes, com Paradas Natalinas, Mundo de Noel, Cantata de Natal e o tradicional Acendimento da Ponte Pênsil.
Destaque também para a Festa das Crianças, com 6.500 pessoas, e a Caminhada do Bem, que reuniu 1.500 participantes e arrecadou 2,6 toneladas de alimentos. Nas redes sociais, a Acipi alcançou 17 mil seguidores no Instagram, além de crescimento no LinkedIn e Facebook.
Conselhos empresariais fortalecem representatividade
O Conselho da Mulher Empresária (CME) realizou encontros, fóruns e ações que reuniram quase 700 participantes, incluindo a ação do Outubro Rosa, que mobilizou 120 pessoas e arrecadou 100 mechas de cabelo.
Já o Conselho do Jovem Empresário (CJE) promoveu 10 confrarias, com 300 participantes, além de dois CJE Talks, que reuniram 250 pessoas.
Gestão de Pessoas e cuidado interno
A área de Gestão de Pessoas realizou 108 eventos internos em 2025, com ações voltadas ao engajamento, capacitação, diversidade e bem-estar dos colaboradores, além de encontros temáticos e programas de desenvolvimento.
Como se associar
