Guiada pelo mote “Conectar para Fortalecer”, a Acipi consolidou um planejamento estratégico que equilibra inovação, tendências do varejo, desenvolvimento empresarial e escuta ativa das necessidades de seus associados.

A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) encerrou 2025 com resultados expressivos em todas as frentes de atuação, confirmando um ciclo consistente de crescimento e inovação. O balanço do ano aponta a marca de 7.500 empresas associadas, ampliação de serviços, fortalecimento do ecossistema de negócios e o avanço do projeto de retrofit do prédio histórico da rua do Rosário, conhecido como prédio antigo da entidade, que segue em ritmo acelerado e terá novas etapas concluídas ao longo de 2026.

O projeto de retrofit do prédio da rua do Rosário já está em execução. A reforma do primeiro andar foi concluída, enquanto o segundo andar segue em obras. Ambos os espaços receberão empresas fixas que optaram por instalar seus escritórios presenciais na Acipi.

A revitalização contempla ainda a reforma completa do foyer do primeiro andar, a remodelação e transferência do miniauditório para o térreo e a reestruturação do Espaço Gourmet. Para isso, foram adquiridas mais de 100 estações de trabalho, 150 novas cadeiras, além da implantação de um projeto luminotécnico completo e mobiliário planejado para o workcafé e a cozinha do primeiro andar.

Ao todo, 1.600 metros quadrados estão sendo remodelados, ampliando a funcionalidade, a modernização e a capacidade de atendimento da entidade.

Base associativa cresce e serviços são ampliados