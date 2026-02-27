Começaram a funcionar nesta semana, no Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi Morumbi (CIS-UAM), os ambulatórios de Cuidados Paliativos e de Epilepsia. A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura de Piracicaba, a instituição de ensino e a Santa Casa de Piracicaba, ampliando a oferta de atendimento especializado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, dr. Sergio Pacheco, visitou o local nesta sexta-feira (27), acompanhado da secretária-executiva de Gestão de Saúde, Daniela Andrade, e da médica Cláudia Fonseca, da coordenação médica da Atenção Básica. Segundo ele, os novos serviços representam um avanço na estrutura da rede. “São ambulatórios completos e pioneiros, em uma estrutura muito adequada para o atendimento”, destacou.

O acesso aos dois serviços será realizado mediante encaminhamento por unidades do SUS, com agendamento feito pela Central de Regulação da Prefeitura.