Começaram a funcionar nesta semana, no Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi Morumbi (CIS-UAM), os ambulatórios de Cuidados Paliativos e de Epilepsia. A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura de Piracicaba, a instituição de ensino e a Santa Casa de Piracicaba, ampliando a oferta de atendimento especializado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, dr. Sergio Pacheco, visitou o local nesta sexta-feira (27), acompanhado da secretária-executiva de Gestão de Saúde, Daniela Andrade, e da médica Cláudia Fonseca, da coordenação médica da Atenção Básica. Segundo ele, os novos serviços representam um avanço na estrutura da rede. “São ambulatórios completos e pioneiros, em uma estrutura muito adequada para o atendimento”, destacou.
O acesso aos dois serviços será realizado mediante encaminhamento por unidades do SUS, com agendamento feito pela Central de Regulação da Prefeitura.
Cuidado integral
O Ambulatório de Cuidados Paliativos será coordenado pela médica Samantha Nikolaides Balloni e tem como objetivo oferecer acompanhamento especializado a pacientes com doenças graves e ameaçadoras à vida, com foco na qualidade de vida e no planejamento individualizado de cuidados.
“Queremos oferecer um cuidado mais humanizado, com controle adequado dos sintomas e o menor sofrimento possível ao longo de toda a trajetória da doença”, afirmou a médica.
A proposta é ampliar o acesso aos cuidados paliativos precoces no município, qualificando a linha de cuidado e contribuindo para a redução de internações evitáveis e do sofrimento não controlado. O serviço estrutura um modelo ambulatorial integrado à rede pública, alinhado ao avanço nacional com a oficialização da Política Nacional de Cuidados Paliativos no SUS.
Atendimento inédito em epilepsia
Já o Ambulatório de Epilepsia será oficialmente inaugurado neste sábado (28), também no CIS-UAM. O modelo prevê atendimento integrado e diferenciado para pessoas com epilepsia, fortalecendo a rede de atenção e ampliando o acesso ao diagnóstico qualificado, acompanhamento especializado e orientação contínua para pacientes e familiares.
A implantação conta com a parceria da Associação Brasileira de Epilepsia (ABE) e participação do projeto ElipeCia, da Associação de Amigos na Luta Incondicional Contra a Epilepsia (AALICE), voltado à disseminação de informações, conscientização e combate ao preconceito.
A epilepsia é uma condição neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro, que podem provocar crises com movimentos involuntários, alterações de consciência e outros sintomas. Pode ter origem genética ou estar relacionada a lesões cerebrais adquiridas, como traumas ou AVC, e pode afetar pessoas de todas as idades.
Para a coordenadora do ambulatório, a médica Manuella Godoy, o serviço também terá impacto na formação acadêmica. “Esse ambulatório é muito importante para a formação dos nossos alunos, que terão contato com um serviço de ponta e com pacientes que necessitam de atenção especializada. Vamos contribuir significativamente com a saúde do município”, afirmou.
Renata Righeto, do grupo EpilepCia, destacou a importância da iniciativa. “É uma satisfação imensa participar desse processo, que representa uma grande conquista para o município e para a região”, declarou.