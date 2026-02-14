A 14ª Festa da Batata continua hoje no Engenho Central, reunindo gastronomia, música e solidariedade em um dos principais cartões-postais de Piracicaba.
Promovido pelo Instituto Educando pelo Esporte, o evento já faz parte do calendário tradicional do município e mantém o caráter solidário. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e o público é convidado a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível. Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, a festa reúne famílias da cidade e visitantes de municípios da região, como Limeira, Rio Claro, Charqueada, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.
O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, destaca que a iniciativa vai além do entretenimento. “A Festa da Batata é um exemplo de como tradição e solidariedade podem caminhar juntas. O Engenho Central, espaço simbólico da nossa história, se torna palco de uma celebração que valoriza a cultura popular, fomenta a economia criativa e fortalece os vínculos comunitários”, afirma.
Já a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, ressalta o impacto regional. “Eventos como este movimentam a cidade, atraem visitantes de toda a região e consolidam Piracicaba como destino de experiências autênticas”, comenta.
Protagonista da festa, a batata aparece em diferentes versões e preparos, agradando a diversos paladares. O cardápio inclui ainda pastel, lanche de pernil, linguiça artesanal, espetinhos, doces caseiros, churros e os tradicionais sorvetes da Sorveteria Paris. Para acompanhar, há cerveja gelada, chopp artesanal e drinks preparados na hora. O cenário à beira do rio, com mesas compartilhadas e música ao vivo, reforça o clima típico das festas do interior.
PROGRAMAÇÃO
01/03 | Domingo
- 11h30 às 13h30 – Patrícia Ribeiro
- 14h às 16h – Os Londrinos
SERVIÇO
14ª Festa da Batata
- Datas: domingo (1º/03), das 11h30 às 16h.
- Local: Engenho Central (Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende).
- Entrada e estacionamento: gratuitos.
- Informações: @festadabatatadepiracicaba (Instagram).