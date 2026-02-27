O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes recebe, na quinta-feira (5), às 19h30, a oficina literária Reflexões. A atividade é gratuita, aberta ao público e não exige inscrição prévia. A oficina será ministrada pela escritora Leda Coletti e é promovida pela Academia Piracicabana de Letras, pelo Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP) e pelo Centro Literário de Piracicaba (CLIP). O objetivo é estimular a produção de textos e fomentar a troca de experiências entre escritores e interessados em literatura.

Criado em 1989, a partir de sugestão do escritor Ignácio de Loyola Brandão, o GOLP surgiu com a proposta de manter seus integrantes em constante diálogo e fortalecer a produção literária em Piracicaba, por meio de encontros, estudos e práticas de escrita criativa. Ao longo dos anos, o grupo também contou com oficinas coordenadas por autores como Caio Fernando Abreu e Márcia Denser, ampliando o repertório e aprofundando o trabalho literário dos participantes.