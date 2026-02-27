O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes recebe, na quinta-feira (5), às 19h30, a oficina literária Reflexões. A atividade é gratuita, aberta ao público e não exige inscrição prévia. A oficina será ministrada pela escritora Leda Coletti e é promovida pela Academia Piracicabana de Letras, pelo Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP) e pelo Centro Literário de Piracicaba (CLIP). O objetivo é estimular a produção de textos e fomentar a troca de experiências entre escritores e interessados em literatura.
Criado em 1989, a partir de sugestão do escritor Ignácio de Loyola Brandão, o GOLP surgiu com a proposta de manter seus integrantes em constante diálogo e fortalecer a produção literária em Piracicaba, por meio de encontros, estudos e práticas de escrita criativa. Ao longo dos anos, o grupo também contou com oficinas coordenadas por autores como Caio Fernando Abreu e Márcia Denser, ampliando o repertório e aprofundando o trabalho literário dos participantes.
As oficinas são realizadas há quase quatro décadas, com interrupção apenas durante o período da pandemia. Em cada encontro, um escritor assume a coordenação das atividades, incentivando a produção de textos que, após leitura coletiva, podem ser publicados em blogs literários e na página Prosa e Verso, veiculada semanalmente no jornal A Tribuna Piracicabana há 25 anos.
O museu, equipamento da Prefeitura de Piracicaba vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, dispõe de estrutura acessível para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e pessoas ostomizadas.
SERVIÇO
Oficina literária Reflexões
- Data: quinta-feira, 5/03
- Horário: 19h30
- Local: Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro)
- Entrada: Gratuita
- Informações: (19) 3422-3069 (WhatsApp)