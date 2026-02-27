27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CULTURA

Orquestra Sinfônica da Unicamp se apresenta no Teatro Losso Netto

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A apresentação integra a programação especial em comemoração aos 60 anos da Universidade Estadual de Campinas.
A apresentação integra a programação especial em comemoração aos 60 anos da Universidade Estadual de Campinas.

A Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU) sobe ao palco do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba, na próxima terça-feira (3), às 20h, com o concerto “Milton Coração do Brasil”. A apresentação integra a programação especial em comemoração aos 60 anos da Universidade Estadual de Campinas e terá entrada gratuita.

O espetáculo propõe uma imersão na obra do cantor e compositor Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música popular brasileira e referência internacional pela sensibilidade e força poética de suas canções. No repertório, o público poderá apreciar arranjos sinfônicos que dialogam com a riqueza melódica e harmônica do artista, valorizando diferentes fases de sua trajetória.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A iniciativa faz parte do Palco DCult, ação da Diretoria de Cultura da universidade, e conta com parceria da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp). A proposta do concerto também tem caráter didático, aproximando a formação acadêmica da prática artística e promovendo a integração entre músicos profissionais, professores e estudantes.

Participam da apresentação docentes e alunos do curso de canto popular do Instituto de Artes (IA) da Unicamp, que dividem o palco com a orquestra. Como instrumentistas convidados estarão José Alexandre, no contrabaixo; Leandro Barsalini, na bateria; e Theo Alves, na guitarra, ampliando a sonoridade e estabelecendo um diálogo entre o universo sinfônico e a música popular.

A regência será da maestrina Cinthia Alireti, que também assina a direção artística do espetáculo. A direção de voz e o roteiro estão sob responsabilidade da professora Regina Machado, do Departamento de Música do IA, enquanto a coordenação dos arranjos é de Paulo Tiné. A proposta é oferecer ao público uma experiência musical envolvente, que une tradição orquestral e repertório consagrado da canção brasileira.

SERVIÇO

Milton, Coração do Brasil

  • Data: próxima terça-feira, 3 de março
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Municipal Dr. Losso Netto - Av. Independência, 277
  • Entrada: gratuita
  • Retirada de ingressos: uma hora antes do concerto, no local
  • Classificação: livre

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários