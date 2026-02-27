O espetáculo propõe uma imersão na obra do cantor e compositor Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música popular brasileira e referência internacional pela sensibilidade e força poética de suas canções. No repertório, o público poderá apreciar arranjos sinfônicos que dialogam com a riqueza melódica e harmônica do artista, valorizando diferentes fases de sua trajetória.

A Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU) sobe ao palco do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba, na próxima terça-feira (3), às 20h, com o concerto “Milton Coração do Brasil”. A apresentação integra a programação especial em comemoração aos 60 anos da Universidade Estadual de Campinas e terá entrada gratuita.

A iniciativa faz parte do Palco DCult, ação da Diretoria de Cultura da universidade, e conta com parceria da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp). A proposta do concerto também tem caráter didático, aproximando a formação acadêmica da prática artística e promovendo a integração entre músicos profissionais, professores e estudantes.

Participam da apresentação docentes e alunos do curso de canto popular do Instituto de Artes (IA) da Unicamp, que dividem o palco com a orquestra. Como instrumentistas convidados estarão José Alexandre, no contrabaixo; Leandro Barsalini, na bateria; e Theo Alves, na guitarra, ampliando a sonoridade e estabelecendo um diálogo entre o universo sinfônico e a música popular.

A regência será da maestrina Cinthia Alireti, que também assina a direção artística do espetáculo. A direção de voz e o roteiro estão sob responsabilidade da professora Regina Machado, do Departamento de Música do IA, enquanto a coordenação dos arranjos é de Paulo Tiné. A proposta é oferecer ao público uma experiência musical envolvente, que une tradição orquestral e repertório consagrado da canção brasileira.

SERVIÇO