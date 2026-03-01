O Instituto Afropira e a Casa de Batuqueiro deram início ao processo para tornar o Tambu, também conhecido como Batuque de Umbigada ou Kaiumba, patrimônio cultural imaterial de Piracicaba (SP). O texto para abertura do pedido já foi elaborado pelas entidades. A proposta foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 04/2024, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022), no município. Além de formalizar o pedido de reconhecimento, o projeto também prevê a apresentação da tradição em escolas e projetos sociais da cidade.

Considerado uma das mais antigas tradições de resistência negra de matriz bantu no Estado de São Paulo, especialmente na região do Médio Tietê, o Tambu integra a cultura caipira de Piracicaba, Tietê e Capivari. A manifestação já esteve presente em 24 municípios paulistas e, atualmente, permanece ativa nessas três cidades, além de contar com um movimento de resgate em Rio Claro.