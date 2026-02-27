O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para o fim de semana, com oficinas de artes visuais, atividades para crianças, circuito de turismo social, espetáculo circense e exibição de cinema. As ações acontecem no sábado (28) e no domingo (1º), com opções gratuitas e ingressos a preços populares.

Com a historiadora e pesquisadora Mariana Feltrin, licenciada em História pela Unimep, a oficina propõe uma reflexão crítica sobre a construção da história oficial. Inspirada por obras pós-modernas como Brasil Indígena (2020), da artista SubVersiva, a atividade utiliza a colagem manual como ferramenta criativa para desconstruir narrativas totalizantes.

A proposta é apresentar novos sujeitos e relações históricas à historiografia tradicional, permitindo que os participantes justaponham tempos, personagens e acontecimentos que revelam a multiplicidade de identidades que compõem Piracicaba. A atividade acontece às 10h, no Espaço de Tecnologias e Artes. Os valores são R$ 6 (Credencial Plena), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Inscrições disponíveis pelo portal do Sesc.

Aline Motta e a memória – Oficina para crianças