O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para o fim de semana, com oficinas de artes visuais, atividades para crianças, circuito de turismo social, espetáculo circense e exibição de cinema. As ações acontecem no sábado (28) e no domingo (1º), com opções gratuitas e ingressos a preços populares.
Sábado (28)
Narrativas Recortadas – Oficina de Artes Visuais
Com a historiadora e pesquisadora Mariana Feltrin, licenciada em História pela Unimep, a oficina propõe uma reflexão crítica sobre a construção da história oficial. Inspirada por obras pós-modernas como Brasil Indígena (2020), da artista SubVersiva, a atividade utiliza a colagem manual como ferramenta criativa para desconstruir narrativas totalizantes.
A proposta é apresentar novos sujeitos e relações históricas à historiografia tradicional, permitindo que os participantes justaponham tempos, personagens e acontecimentos que revelam a multiplicidade de identidades que compõem Piracicaba. A atividade acontece às 10h, no Espaço de Tecnologias e Artes. Os valores são R$ 6 (Credencial Plena), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Inscrições disponíveis pelo portal do Sesc.
Aline Motta e a memória – Oficina para crianças
Inspirada na produção artística de Aline Motta, a atividade convida crianças a partir de 7 anos a explorarem memória e identidade por meio da criação de zines. A artista é conhecida por trabalhar com fotografia, videoarte, performance, instalação, colagem e materiais têxteis, sempre abordando ancestralidade e construção de memória.
Conduzido pelo Coletivo Caravana, o encontro acontece às 14h, na Sala do Curumim. A participação é gratuita, com retirada de senhas no primeiro atendimento, 30 minutos antes do início.
Re-Conhecendo Piracicaba – Rio das Frutas
A partir das 15h30, o projeto de Turismo Social convida o público para um circuito a pé pelo entorno da unidade. A proposta é redescobrir o Rio das Frutas, curso d’água encoberto durante o processo de urbanização da cidade.
O passeio busca refletir sobre a relação histórica entre cidade e rios, muitas vezes soterrados ou canalizados. O trajeto segue até a foz no Rio Piracicaba, ampliando o olhar sobre o território e suas transformações. A atividade é gratuita, com inscrições prévias pelo portal do Sesc.
Seguime – Espetáculo circense
Às 16h, na Praça da unidade, a Cie ZeC apresenta o espetáculo “Seguime”. A montagem em duo narra o encontro entre duas culturas distintas, mesclando acrobacias, música, humor e ternura.
A personagem feminina, ligada à terra e aos rituais andinos, tem seu espaço constantemente invadido por um misterioso visitante. Entre conflitos e aprendizados, ambos buscam equilíbrio e convivência. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos.
Domingo (1º)
Bichos brincalhões: Saruês! – Oficina infantil
Às 14h, na Sala do Curumim 2, as autoras Jussara Person e Soraia Uno, junto ao ilustrador Marcel Bartholo, conduzem uma atividade lúdica sobre a importância dos saruês para o equilíbrio ambiental.
A programação inclui brincadeiras cantadas, confecção de máscaras e criação de personagens inspirados na história de Dora, a saruê. A participação é gratuita, com retirada de senhas 30 minutos antes do início.
Karla – Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!
Encerrando o fim de semana, o Teatro do Sesc recebe, às 16h, a exibição do filme Karla, dentro da Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!. A produção, com 104 minutos de duração e classificação indicativa de 12 anos, aborda a história de uma adolescente que decide processar o próprio pai por abuso sexual.
Ao lado do juiz Lamy, que adota um método não convencional para acolher seu relato, a protagonista enfrenta o desafio de transformar trauma em busca por justiça. A sessão é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do início.