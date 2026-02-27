O destaque da noite será a palestra “O Poder da Imagem”, ministrada pela consultora de imagem e estilo Marina Torrezan. A profissional abordará reflexões práticas sobre presença, escolhas e um vestir mais inteligente e funcional para o dia a dia.

O Conselho da Mulher Empresária (CME) da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) promove, na próxima quarta-feira (4), às 19h, um jantar especial em comemoração ao Dia da Mulher. O encontro será realizado no Palacete Monte Alegre e tem como proposta fortalecer o relacionamento entre empresárias, incentivar a troca de experiências e estimular o posicionamento de marca.

Segundo a coordenadora do CME, Silvanete Neves, o evento foi planejado para proporcionar uma experiência diferenciada. “Será um encontro à altura do que as mulheres representam, com espaço para trocas, um cardápio cheio de personalidade e um bate-papo que conecta moda ao universo feminino de forma leve e atual”, afirma.

Com mais de 15 anos de atuação no mercado da moda, Marina acumula experiência nas áreas de criação, styling, varejo e gestão de marcas. Já atuou como editora de moda, gerente e supervisora de grandes marcas nacionais. Atualmente, é consultora de estilo, fundadora da Scarflab e criadora da marca de bolsas Dona Ana. Durante a palestra, ela deve destacar a importância de escolhas coerentes com a rotina. “Vestir-se bem precisa fazer sentido para o dia a dia, sem regras engessadas ou fórmulas inalcançáveis”, ressalta.

Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a iniciativa reforça o compromisso da entidade com a valorização do protagonismo feminino no ambiente empresarial. “Celebrar as mulheres é reconhecer sua importância nos negócios e na sociedade. É um momento de conexão e inspiração”, destaca. A programação inclui ainda DJ, lounge com estandes de patrocinadores, plataforma 360º para fotos gratuitas, bartender, além de coquetel e jantar assinados pelo Grupo Terrá.

SERVIÇO