27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OSCAR 2026

Que filme ganhou o Oscar no ano em que você nasceu? SAIBA JÁ

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Qual filme ganhou o Oscar de Melhor Filme no ano em que você nasceu? Descubra o vencedor da sua geração e entre no clima do Oscar2026.
Qual filme ganhou o Oscar de Melhor Filme no ano em que você nasceu? Descubra o vencedor da sua geração e entre no clima do Oscar2026.

A 98ª edição do Oscar está marcada para 15 de março, em Los Angeles, reforçando a tradição da principal premiação do cinema mundial, criada em 1929. Ao longo de quase um século, a categoria de Melhor Filme acompanhou transformações estéticas, tecnológicas e culturais da indústria audiovisual. Nos últimos anos, títulos como Oppenheimer, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e Anora dominaram a principal categoria. Agora, cresce a expectativa para saber qual produção escreverá o próximo capítulo dessa história, e se haverá espaço para o Brasil brilhar.

Antes da nova cerimônia, confira a lista completa dos vencedores de Melhor Filme desde a primeira edição e descubra qual foi o premiado no ano em que você nasceu.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Lista completa dos vencedores de Melhor Filme

1ª edição (1929) – Wings

2ª edição (1930) – Melodia na Broadway

3ª edição (1930) – Nada de Novo no Front

4ª edição (1931) – Cimarron

5ª edição (1932) – Grande Hotel

6ª edição (1934) – Cavalgada

7ª edição (1935) – Aconteceu Naquela Noite

8ª edição (1936) – O Grande Motim

9ª edição (1937) – Ziegfeld: O Criador de Estrelas

10ª edição (1938) – A Vida de Émile Zola

11ª edição (1939) – Do Mundo Nada Se Leva

12ª edição (1940) – ...E o Vento Levou

13ª edição (1941) – Rebecca: A Mulher Inesquecível

14ª edição (1942) – Como Era Verde o Meu Vale

15ª edição (1943) – Rosa de Esperança

16ª edição (1944) – Casablanca

17ª edição (1945) – O Bom Pastor

18ª edição (1946) – Farrapo Humano

19ª edição (1947) – Os Melhores Anos de Nossas Vidas

20ª edição (1948) – A Luz É Para Todos

21ª edição (1949) – Hamlet

22ª edição (1950) – A Grande Ilusão

23ª edição (1951) – A Malvada

24ª edição (1952) – Sinfonia de Paris

25ª edição (1953) – O Maior Espetáculo da Terra

26ª edição (1954) – A Um Passo da Eternidade

27ª edição (1955) – Sindicato de Ladrões

28ª edição (1956) – Marty

29ª edição (1957) – A Volta ao Mundo em 80 Dias

30ª edição (1958) – A Ponte do Rio Kwai

31ª edição (1959) – Gigi

32ª edição (1960) – Ben-Hur

33ª edição (1961) – Se Meu Apartamento Falasse

34ª edição (1962) – Amor, Sublime Amor

35ª edição (1963) – Lawrence da Arábia

36ª edição (1964) – As Aventuras de Tom Jones

37ª edição (1965) – Minha Bela Dama

38ª edição (1966) – A Noviça Rebelde

39ª edição (1967) – O Homem Que Não Vendeu Sua Alma

40ª edição (1968) – No Calor da Noite

41ª edição (1969) – Oliver!

42ª edição (1970) – Perdidos na Noite

43ª edição (1971) – Patton, Rebelde ou Herói?

44ª edição (1972) – Operação França

45ª edição (1973) – O Poderoso Chefão

46ª edição (1974) – Golpe de Mestre

47ª edição (1975) – O Poderoso Chefão Parte II

48ª edição (1976) – Um Estranho no Ninho

49ª edição (1977) – Rocky, Um Lutador

50ª edição (1978) – Noivo Neurótico, Noiva Nervosa

51ª edição (1979) – O Franco-Atirador

52ª edição (1980) – Kramer vs. Kramer

53ª edição (1981) – Gente Como a Gente

54ª edição (1982) – Carruagens de Fogo

55ª edição (1983) – Gandhi

56ª edição (1984) – Laços de Ternura

57ª edição (1985) – Amadeus

58ª edição (1986) – Entre Dois Amores

59ª edição (1987) – Platoon

60ª edição (1988) – O Último Imperador

61ª edição (1989) – Rain Man

62ª edição (1990) – Conduzindo Miss Daisy

63ª edição (1991) – Dança com Lobos

64ª edição (1992) – O Silêncio dos Inocentes

65ª edição (1993) – Os Imperdoáveis

66ª edição (1994) – A Lista de Schindler

67ª edição (1995) – Forrest Gump: O Contador de Histórias

68ª edição (1996) – Coração Valente

69ª edição (1997) – O Paciente Inglês

70ª edição (1998) – Titanic

71ª edição (1999) – Shakespeare Apaixonado

72ª edição (2000) – Beleza Americana

73ª edição (2001) – Gladiador

74ª edição (2002) – Uma Mente Brilhante

75ª edição (2003) – Chicago

76ª edição (2004) – O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

77ª edição (2005) – Menina de Ouro

78ª edição (2006) – Crash - No Limite

79ª edição (2007) – Os Infiltrados

80ª edição (2008) – Onde os Fracos Não Têm Vez

81ª edição (2009) – Quem Quer Ser Um Milionário?

82ª edição (2010) – Guerra ao Terror

83ª edição (2011) – O Discurso do Rei

84ª edição (2012) – O Artista

85ª edição (2013) – Argo

86ª edição (2014) – 12 Anos de Escravidão

87ª edição (2015) – Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

88ª edição (2016) – Spotlight: Segredos Revelados

89ª edição (2017) – Moonlight: Sob a Luz do Luar

90ª edição (2018) – A Forma da Água

91ª edição (2019) – Green Book: O Guia

92ª edição (2020) – Parasita

93ª edição (2021) – Nomadland

94ª edição (2022) – No Ritmo do Coração

95ª edição (2023) – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

96ª edição (2024) – Oppenheimer

97ª edição (2025) – Anora

Com a nova edição se aproximando, a pergunta continua movimentando redes sociais e rodas de conversa: qual desses títulos foi o vencedor no ano em que você nasceu?

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários