A 98ª edição do Oscar está marcada para 15 de março, em Los Angeles, reforçando a tradição da principal premiação do cinema mundial, criada em 1929. Ao longo de quase um século, a categoria de Melhor Filme acompanhou transformações estéticas, tecnológicas e culturais da indústria audiovisual. Nos últimos anos, títulos como Oppenheimer, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e Anora dominaram a principal categoria. Agora, cresce a expectativa para saber qual produção escreverá o próximo capítulo dessa história, e se haverá espaço para o Brasil brilhar.

Antes da nova cerimônia, confira a lista completa dos vencedores de Melhor Filme desde a primeira edição e descubra qual foi o premiado no ano em que você nasceu.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Lista completa dos vencedores de Melhor Filme