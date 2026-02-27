A 98ª edição do Oscar está marcada para 15 de março, em Los Angeles, reforçando a tradição da principal premiação do cinema mundial, criada em 1929. Ao longo de quase um século, a categoria de Melhor Filme acompanhou transformações estéticas, tecnológicas e culturais da indústria audiovisual. Nos últimos anos, títulos como Oppenheimer, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e Anora dominaram a principal categoria. Agora, cresce a expectativa para saber qual produção escreverá o próximo capítulo dessa história, e se haverá espaço para o Brasil brilhar.
Antes da nova cerimônia, confira a lista completa dos vencedores de Melhor Filme desde a primeira edição e descubra qual foi o premiado no ano em que você nasceu.
Lista completa dos vencedores de Melhor Filme
1ª edição (1929) – Wings
2ª edição (1930) – Melodia na Broadway
3ª edição (1930) – Nada de Novo no Front
4ª edição (1931) – Cimarron
5ª edição (1932) – Grande Hotel
6ª edição (1934) – Cavalgada
7ª edição (1935) – Aconteceu Naquela Noite
8ª edição (1936) – O Grande Motim
9ª edição (1937) – Ziegfeld: O Criador de Estrelas
10ª edição (1938) – A Vida de Émile Zola
11ª edição (1939) – Do Mundo Nada Se Leva
12ª edição (1940) – ...E o Vento Levou
13ª edição (1941) – Rebecca: A Mulher Inesquecível
14ª edição (1942) – Como Era Verde o Meu Vale
15ª edição (1943) – Rosa de Esperança
16ª edição (1944) – Casablanca
17ª edição (1945) – O Bom Pastor
18ª edição (1946) – Farrapo Humano
19ª edição (1947) – Os Melhores Anos de Nossas Vidas
20ª edição (1948) – A Luz É Para Todos
21ª edição (1949) – Hamlet
22ª edição (1950) – A Grande Ilusão
23ª edição (1951) – A Malvada
24ª edição (1952) – Sinfonia de Paris
25ª edição (1953) – O Maior Espetáculo da Terra
26ª edição (1954) – A Um Passo da Eternidade
27ª edição (1955) – Sindicato de Ladrões
28ª edição (1956) – Marty
29ª edição (1957) – A Volta ao Mundo em 80 Dias
30ª edição (1958) – A Ponte do Rio Kwai
31ª edição (1959) – Gigi
32ª edição (1960) – Ben-Hur
33ª edição (1961) – Se Meu Apartamento Falasse
34ª edição (1962) – Amor, Sublime Amor
35ª edição (1963) – Lawrence da Arábia
36ª edição (1964) – As Aventuras de Tom Jones
37ª edição (1965) – Minha Bela Dama
38ª edição (1966) – A Noviça Rebelde
39ª edição (1967) – O Homem Que Não Vendeu Sua Alma
40ª edição (1968) – No Calor da Noite
41ª edição (1969) – Oliver!
42ª edição (1970) – Perdidos na Noite
43ª edição (1971) – Patton, Rebelde ou Herói?
44ª edição (1972) – Operação França
45ª edição (1973) – O Poderoso Chefão
46ª edição (1974) – Golpe de Mestre
47ª edição (1975) – O Poderoso Chefão Parte II
48ª edição (1976) – Um Estranho no Ninho
49ª edição (1977) – Rocky, Um Lutador
50ª edição (1978) – Noivo Neurótico, Noiva Nervosa
51ª edição (1979) – O Franco-Atirador
52ª edição (1980) – Kramer vs. Kramer
53ª edição (1981) – Gente Como a Gente
54ª edição (1982) – Carruagens de Fogo
55ª edição (1983) – Gandhi
56ª edição (1984) – Laços de Ternura
57ª edição (1985) – Amadeus
58ª edição (1986) – Entre Dois Amores
59ª edição (1987) – Platoon
60ª edição (1988) – O Último Imperador
61ª edição (1989) – Rain Man
62ª edição (1990) – Conduzindo Miss Daisy
63ª edição (1991) – Dança com Lobos
64ª edição (1992) – O Silêncio dos Inocentes
65ª edição (1993) – Os Imperdoáveis
66ª edição (1994) – A Lista de Schindler
67ª edição (1995) – Forrest Gump: O Contador de Histórias
68ª edição (1996) – Coração Valente
69ª edição (1997) – O Paciente Inglês
70ª edição (1998) – Titanic
71ª edição (1999) – Shakespeare Apaixonado
72ª edição (2000) – Beleza Americana
73ª edição (2001) – Gladiador
74ª edição (2002) – Uma Mente Brilhante
75ª edição (2003) – Chicago
76ª edição (2004) – O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei
77ª edição (2005) – Menina de Ouro
78ª edição (2006) – Crash - No Limite
79ª edição (2007) – Os Infiltrados
80ª edição (2008) – Onde os Fracos Não Têm Vez
81ª edição (2009) – Quem Quer Ser Um Milionário?
82ª edição (2010) – Guerra ao Terror
83ª edição (2011) – O Discurso do Rei
84ª edição (2012) – O Artista
85ª edição (2013) – Argo
86ª edição (2014) – 12 Anos de Escravidão
87ª edição (2015) – Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)
88ª edição (2016) – Spotlight: Segredos Revelados
89ª edição (2017) – Moonlight: Sob a Luz do Luar
90ª edição (2018) – A Forma da Água
91ª edição (2019) – Green Book: O Guia
92ª edição (2020) – Parasita
93ª edição (2021) – Nomadland
94ª edição (2022) – No Ritmo do Coração
95ª edição (2023) – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
96ª edição (2024) – Oppenheimer
97ª edição (2025) – Anora
Com a nova edição se aproximando, a pergunta continua movimentando redes sociais e rodas de conversa: qual desses títulos foi o vencedor no ano em que você nasceu?