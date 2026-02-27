27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIQUE ATENTO!

Condomínio não pode proibir carregador para carro elétrico; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/André Paixão/Autoesporte
Nova lei em SP impede que condomínios proíbam a instalação de carregador para carro elétrico em vaga privativa, desde que o morador arque com os custos e apresente laudo técnico.
Nova lei em SP impede que condomínios proíbam a instalação de carregador para carro elétrico em vaga privativa, desde que o morador arque com os custos e apresente laudo técnico.

Moradores de condomínios residenciais e comerciais em São Paulo passaram a contar com uma garantia legal importante: a instalação de carregador para carro elétrico em vaga privativa não pode ser proibida sem justificativa técnica comprovada. A regra está prevista na Lei Estadual nº 18.403, publicada recentemente pelo governo paulista.

A medida também se aplica a condomínios de casas e busca evitar conflitos entre proprietários e administração predial diante do crescimento da frota de veículos elétricos e híbridos no estado.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O que muda na prática

Com a nova legislação, síndicos e assembleias deixam de ter poder para barrar, de forma genérica, a instalação do equipamento. A negativa só é permitida se houver impedimento técnico real, devidamente fundamentado.

Isso significa que decisões baseadas apenas em receio de sobrecarga elétrica ou aumento de despesas comuns não são suficientes para impedir o pedido.

Custos são do proprietário

A lei estabelece que toda a adaptação deve ser custeada pelo morador interessado. Entre as despesas estão:

  • Compra do carregador;
  • Elaboração de projeto elétrico;
  • Adequações na rede interna;
  • Sistema de medição individualizada de energia;
  • Documentação técnica obrigatória.

O condomínio não pode ser responsabilizado financeiramente pela instalação individual.

Exigências técnicas

Para garantir a segurança da estrutura elétrica do prédio, o condômino precisa apresentar uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por engenheiro eletricista habilitado. O laudo deve atestar que a instalação segue padrões de segurança e capacidade da rede.

Também é necessário cumprir as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e comunicar formalmente o síndico antes do início das intervenções.

A função do síndico passa a ser analisar a documentação e verificar a viabilidade técnica, sem impedir o direito quando todas as exigências estiverem atendidas.

Mobilidade elétrica em expansão

A regulamentação acompanha o avanço da mobilidade elétrica e a modernização das estruturas residenciais. Ao definir regras claras sobre responsabilidades e limites, a lei busca equilibrar o direito individual do morador com a segurança coletiva do condomínio.

Com isso, a garagem deixa de ser um ponto de conflito e passa a integrar a transição para uma matriz de transporte mais sustentável dentro dos próprios edifícios.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários