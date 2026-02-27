Moradores de condomínios residenciais e comerciais em São Paulo passaram a contar com uma garantia legal importante: a instalação de carregador para carro elétrico em vaga privativa não pode ser proibida sem justificativa técnica comprovada. A regra está prevista na Lei Estadual nº 18.403, publicada recentemente pelo governo paulista.

A medida também se aplica a condomínios de casas e busca evitar conflitos entre proprietários e administração predial diante do crescimento da frota de veículos elétricos e híbridos no estado.

O que muda na prática