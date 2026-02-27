A regulamentação busca reduzir lesões graves e mortes em acidentes, adaptando o veículo às necessidades físicas de bebês e crianças.

Transportar crianças no carro exige atenção a regras específicas previstas na legislação brasileira. O descumprimento pode resultar em multa gravíssima, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até retenção do veículo. As normas determinam tanto o uso correto de dispositivos de retenção quanto a idade mínima para ocupar o banco dianteiro.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que apenas crianças com 10 anos completos podem viajar no banco da frente, desde que utilizem corretamente o cinto de segurança de três pontos.

Antes dessa idade, o transporte deve ocorrer obrigatoriamente no banco traseiro, com o equipamento adequado à faixa etária. Mesmo após os 10 anos, especialistas recomendam manter a criança atrás sempre que possível, por ser uma posição comprovadamente mais segura em colisões.

Multa e penalidades previstas

Levar criança em desacordo com a legislação configura infração gravíssima. Além da multa e dos sete pontos na CNH, o veículo pode ser retido até que a situação seja regularizada.