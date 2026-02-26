Segundo o g1, cinco famílias, somando aproximadamente 16 pessoas, ficaram ilhadas durante o pico da cheia. Não houve registro de feridos.

Um forte temporal colocou Capivari, na região de Piracicaba, em estado de alerta na madrugada desta quinta-feira (26). O volume de chuva ultrapassou 100 milímetros em cerca de duas horas, provocando o transbordamento do Córrego Água Choca, alagamentos em bairros e o bloqueio de vias importantes da cidade.

O nível do Rio Capivari apresentou elevação acelerada ao longo da manhã. Às 5h36, a medição indicava 2,10 metros. Pouco antes das 8h20, o rio já marcava 2,44 metros e, às 10h17, atingiu 2,56 metros. Na última aferição do dia anterior, a régua indicava nível zerado na calha.

A rápida subida do manancial aumentou o risco de novos alagamentos, especialmente em áreas próximas ao leito do rio e ao córrego que transbordou.

Bairros atingidos e interdições

Os bairros Juventus e Ribeirão Água Choca concentraram os principais pontos de alagamento em Capivari. Ao menos sete vias precisaram ser interditadas temporariamente por causa da água acumulada nas pistas.