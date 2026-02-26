Um forte temporal colocou Capivari, na região de Piracicaba, em estado de alerta na madrugada desta quinta-feira (26). O volume de chuva ultrapassou 100 milímetros em cerca de duas horas, provocando o transbordamento do Córrego Água Choca, alagamentos em bairros e o bloqueio de vias importantes da cidade.
Segundo o g1, cinco famílias, somando aproximadamente 16 pessoas, ficaram ilhadas durante o pico da cheia. Não houve registro de feridos.
VEJA MAIS:
- STF confirma lei que exige laudo em obras de Piracicaba
- VÍDEO: Rio Piracicaba entra novamente em estado de atenção
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Rio Capivari sobe mais de 40 centímetros em poucas horas
O nível do Rio Capivari apresentou elevação acelerada ao longo da manhã. Às 5h36, a medição indicava 2,10 metros. Pouco antes das 8h20, o rio já marcava 2,44 metros e, às 10h17, atingiu 2,56 metros. Na última aferição do dia anterior, a régua indicava nível zerado na calha.
A rápida subida do manancial aumentou o risco de novos alagamentos, especialmente em áreas próximas ao leito do rio e ao córrego que transbordou.
Bairros atingidos e interdições
Os bairros Juventus e Ribeirão Água Choca concentraram os principais pontos de alagamento em Capivari. Ao menos sete vias precisaram ser interditadas temporariamente por causa da água acumulada nas pistas.
Entre os trechos afetados estiveram a Rua Franklina Almeida Barros (na altura do CFC), no bairro Rossi; Rua Padre Haroldo, no Juventus; Avenida Dr. Ênio Pires de Camargo, no Ribeirão; além das ruas João Moretti, João Vaz, Miguel Assad e Tiradentes, em diferentes regiões do município.
Com a redução da intensidade da chuva no fim da manhã, o nível da água começou a baixar e os acessos foram liberados gradualmente.
Mobilização e apoio às famílias
Equipes da Defesa Civil permaneceram em campo realizando vistorias, monitoramento de áreas de risco e levantamento de danos. A Prefeitura de Capivari informou que disponibilizou caminhões para eventuais mudanças emergenciais e abrigos com estrutura para alimentação, higiene e acompanhamento social.
Por volta das 12h30, não havia mais registro de moradores ilhados. O município segue em monitoramento diante da previsão de novas instabilidades climáticas.