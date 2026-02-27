Com a nova decisão, 105 produtos terão alíquota zerada, enquanto outros 15 itens de informática permanecerão com os percentuais anteriores ao reajuste.

Após enfrentar críticas de parlamentares e forte mobilização nas redes sociais, o governo federal decidiu recuar do aumento do imposto de importação sobre produtos eletrônicos e bens de capital. A medida, anunciada no início de fevereiro, previa elevação de até 7,2 pontos percentuais nas tarifas.

A proposta original tinha como objetivo reforçar o caixa da União. A estimativa oficial era de arrecadar até R$ 14 bilhões ainda neste ano. Já a Instituição Fiscal Independente (IFI) calculava que o potencial de receita poderia alcançar R$ 20 bilhões.

Com a revogação parcial, o impacto fiscal ainda não foi detalhado. Analistas apontam que a mudança pode dificultar o cumprimento da meta de superávit prevista para 2026, aumentando a pressão sobre o ajuste das contas públicas.

Governo alegava proteção à indústria

Ao justificar o aumento, a equipe econômica argumentou que as importações de bens de capital e de informática cresceram 33,4% desde 2022. Segundo dados apresentados na época, esses produtos já representavam mais de 45% do consumo interno, percentual considerado elevado.