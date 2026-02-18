A corrida pelo Oscar 2026 já movimenta o público e a indústria audiovisual. Com títulos que vão do drama histórico ao suspense sobrenatural, os indicados a Melhor Filme refletem a diversidade da temporada e já podem ser vistos tanto nas telonas quanto em serviços de streaming.

Entre os destaques, o cinema brasileiro marca presença com O Agente Secreto (2025), enquanto produções internacionais acumulam indicações e reforçam o favoritismo na disputa pela estatueta mais cobiçada de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

A seguir, confira onde assistir aos filmes que concorrem à principal categoria da premiação.