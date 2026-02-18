18 de fevereiro de 2026
CINEMA

Oscar 2026: VEJA onde assistir aos indicados a Melhor Filme

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
O Agente Secreto é o representante brasileiro na disputa por Melhor Filme no Oscar 2026.

A corrida pelo Oscar 2026 já movimenta o público e a indústria audiovisual. Com títulos que vão do drama histórico ao suspense sobrenatural, os indicados a Melhor Filme refletem a diversidade da temporada e já podem ser vistos tanto nas telonas quanto em serviços de streaming.

Entre os destaques, o cinema brasileiro marca presença com O Agente Secreto (2025), enquanto produções internacionais acumulam indicações e reforçam o favoritismo na disputa pela estatueta mais cobiçada de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

A seguir, confira onde assistir aos filmes que concorrem à principal categoria da premiação.

Nos cinemas

O Agente Secreto

O longa nacional acompanha um professor que retorna à cidade natal durante o regime militar e passa a ser perseguido por um antigo rival. A produção colocou o Brasil novamente no centro das atenções internacionais.

Valor Sentimental

Drama familiar centrado em heranças emocionais e conflitos do passado que ressurgem após a divisão de bens.

Hamnet

Inspirado no romance homônimo, o drama retrata o impacto da peste bubônica na família de William Shakespeare e como a dor da perda influencia uma de suas obras mais conhecidas.

Marty Supreme

A trama acompanha um personagem ambicioso que tenta ascender no universo competitivo do tênis de mesa por meios nada convencionais.

Já disponíveis no streaming

Pecadores

Um dos filmes mais comentados da temporada, acompanha irmãos gêmeos que enfrentam forças sobrenaturais ligadas à Ku Klux Klan ao tentar reconstruir a própria vida. Onde assistir: HBO Max.

Sonhos do Trem

Ambientado na expansão ferroviária, o drama acompanha um trabalhador atormentado por um passado que não conseguiu impedir. Onde assistir: Netflix.

Frankenstein

Nova adaptação do clássico da literatura, revisita a história do cientista obcecado em criar vida e as consequências de sua experiência. Onde assistir: Netflix.

Bugonia

Mistura de suspense e sátira, acompanha o sequestro de uma executiva acusada de não ser humana por um grupo conspiracionista. Onde assistir: Amazon Prime Video, Google Play e Apple TV (aluguel).

F1 - O Filme

Drama esportivo sobre um ex-piloto que retorna às pistas para salvar uma equipe à beira da falência e enfrentar traumas do passado. Onde assistir: Apple TV.

Uma Batalha Após a Outra

A história acompanha um ex-revolucionário que precisa voltar à violência para salvar a filha sequestrada por um grupo paramilitar. Onde assistir: HBO Max.

