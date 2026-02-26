26 de fevereiro de 2026
BORA PRO CINEMA!

Novo capítulo da franquia “Pânico” estreia em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Em Pânico 7, um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell).
Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos. Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.

VEJA MAIS:

ESTREIAS

PÂNICO 7: Um novo assassino mascarado surge para aterrorizar Sidney Prescott na cidade onde ela vive com a filha. Para proteger sua família, ela terá que enfrentar os traumas do passado e pôr fim à perseguição.

EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT: Documentário reúne imagens raras de dois shows históricos de Elvis, redescobertas por Baz Luhrmann. O material restaurado traz performances icônicas, como a do Havaí com o paletó dourado.

ARCO: Um garoto de dez anos viaja acidentalmente do futuro para 2075 e encontra um mundo ameaçado. Com a ajuda de uma jovem e seu robô, ele embarca em uma jornada para tentar voltar para casa.

MANUAL PRÁTICO DA VINGANÇA LUCRATIVA: Um homem criado longe dos privilégios da família bilionária decide recuperar a herança que lhe foi negada. Para isso, está disposto a eliminar qualquer parente que atravesse seu caminho.

GHIBLI FEST

O Cine Araújo Piracicaba ainda exibe os seguintes títulos Studio Ghibli:

A Viagem De Chihiro: Uma menina de 10 anos é levada a um mundo mágico habitado por espíritos e precisa encontrar coragem para salvar os pais e retornar ao mundo humano.

Meu Amigo Totoro: Ao se mudarem para o interior do Japão para ficar mais perto da mãe hospitalizada, duas irmãs vivem aventuras encantadoras ao lado de um espírito protetor da floresta que habita uma árvore gigante.

Princesa Mononoke: Amaldiçoado após enfrentar um deus javali, um príncipe parte em busca de cura e se vê no centro do conflito entre os espíritos da floresta e humanos que ameaçam destruí-la.

Outros títulos disponíveis:

  • O Castelo No Céu;
  • O Serviço De Entregas Da Kiki;
  • Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar;
  • O Castelo Animado;

SEGUEM EM CARTAZ

Os seguintes títulos seguem em exibição:

  • O Morro dos Ventos Uivantes;
  • A Empregada;
  • Zootopia 2;
  • Um Cabra Bom de Bola;
  • (Des)controle;
  • Avatar: Fogo e Cinzas;
  • O Diário De Pilar Na Amazônia;
  • Valor Sentimental;
  • Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul.

