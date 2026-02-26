Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos. Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.
VEJA MAIS:
- IHGP lança revista e dá posse a novos membros nesta sexta (27)
- Cineteca promove sessão gratuita nesta sexta (27) em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
ESTREIAS
PÂNICO 7: Um novo assassino mascarado surge para aterrorizar Sidney Prescott na cidade onde ela vive com a filha. Para proteger sua família, ela terá que enfrentar os traumas do passado e pôr fim à perseguição.
EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT: Documentário reúne imagens raras de dois shows históricos de Elvis, redescobertas por Baz Luhrmann. O material restaurado traz performances icônicas, como a do Havaí com o paletó dourado.
ARCO: Um garoto de dez anos viaja acidentalmente do futuro para 2075 e encontra um mundo ameaçado. Com a ajuda de uma jovem e seu robô, ele embarca em uma jornada para tentar voltar para casa.
MANUAL PRÁTICO DA VINGANÇA LUCRATIVA: Um homem criado longe dos privilégios da família bilionária decide recuperar a herança que lhe foi negada. Para isso, está disposto a eliminar qualquer parente que atravesse seu caminho.
GHIBLI FEST
O Cine Araújo Piracicaba ainda exibe os seguintes títulos Studio Ghibli:
A Viagem De Chihiro: Uma menina de 10 anos é levada a um mundo mágico habitado por espíritos e precisa encontrar coragem para salvar os pais e retornar ao mundo humano.
Meu Amigo Totoro: Ao se mudarem para o interior do Japão para ficar mais perto da mãe hospitalizada, duas irmãs vivem aventuras encantadoras ao lado de um espírito protetor da floresta que habita uma árvore gigante.
Princesa Mononoke: Amaldiçoado após enfrentar um deus javali, um príncipe parte em busca de cura e se vê no centro do conflito entre os espíritos da floresta e humanos que ameaçam destruí-la.
Outros títulos disponíveis:
- O Castelo No Céu;
- O Serviço De Entregas Da Kiki;
- Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar;
- O Castelo Animado;
SEGUEM EM CARTAZ
Os seguintes títulos seguem em exibição:
- O Morro dos Ventos Uivantes;
- A Empregada;
- Zootopia 2;
- Um Cabra Bom de Bola;
- (Des)controle;
- Avatar: Fogo e Cinzas;
- O Diário De Pilar Na Amazônia;
- Valor Sentimental;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul.