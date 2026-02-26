O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) promove nesta sexta-feira (27), às 19h30, no Sesc Piracicaba, um evento que une tradição e renovação. A programação inclui o lançamento da 28ª edição da revista anual da entidade e a posse de seis novos membros, consolidando o papel do instituto na preservação da memória e da história da cidade.
Revista destaca história e cultura piracicabana
A nova edição da revista do IHGP, em formato de livro, reúne textos de mais de 20 autores, oferecendo um panorama amplo sobre Piracicaba. A publicação está organizada em quatro categorias: história, memórias, personalidades e crônicas, abordando desde episódios antigos, como a Inhala Seca e a formação das igrejas católicas, até acontecimentos recentes, como os impactos da pandemia da covid-19 e festas tradicionais, como as do Clube Coronel Barbosa.
Entre os destaques, o estudo do ex-presidente do instituto, Hugo Pedro Carradore, analisa o incêndio da antiga Matriz de Santo Antônio e a transferência temporária da matriz para a Igreja São Benedito, um episódio pouco conhecido pelos moradores da cidade.
Coordenada pelo presidente do IHGP, Edson Rontani Júnior, e organizada com o apoio da Comissão de Publicação — formada por Angela Furlan, Carmen Pilotto, Carolina Martins e Vitor Vencovsky —, a revista busca preencher lacunas da historiografia local, resgatando temas do passado e acontecimentos recentes. No evento, serão distribuídos 120 exemplares gratuitamente, mediante retirada de senha meia hora antes do início.
Novos membros reforçam compromisso com a memória
Na mesma cerimônia, seis novos integrantes passam a fazer parte do IHGP. Bianca Rosenthal, advogada, escritora e poetisa, traz sua experiência na literatura e no resgate cultural da cidade. Lucas Lopes Magioli, professor e licenciado em história, reforça a ligação acadêmica do instituto com a pesquisa histórica. Marcelo Guidotti, arquiteto e urbanista, contribui com sua visão sobre o desenvolvimento urbano e patrimonial de Piracicaba.
Oswaldo Novello, contador, chega para integrar o instituto com sua experiência em gestão e organização, enquanto Ricardo Frias Caruso, advogado, engenheiro civil e empresário, une múltiplas áreas de atuação que enriquecem o olhar sobre a história e a sociedade local. Ronaldo Castilho, jornalista e profissional da gestão pública, completa o grupo trazendo seu conhecimento sobre comunicação e cidadania.
Segundo Edson Rontani Júnior, os novos membros são referências na sociedade piracicabana e representam diferentes áreas profissionais, com um ponto em comum: o amor por Piracicaba e o compromisso em preservar sua história. A posse reforça a atuação do instituto, que completa 60 anos de fundação em 2027, e amplia a participação efetiva dos integrantes nas atividades culturais e históricas do município.
O evento é aberto ao público e espera reunir autoridades, pesquisadores, familiares e interessados na história de Piracicaba, celebrando a memória da cidade e promovendo o diálogo entre passado e presente.
SERVIÇO
Posse dos novos membros e lançamento da 28ª revista do IHGP
- Data: sexta-feira, 27 de fevereiro
- Horário: 19h30
- Local: Sesc Piracicaba — Rua Ipiranga, 155, Centro
- Entrada: gratuita