A nova edição da revista do IHGP, em formato de livro, reúne textos de mais de 20 autores, oferecendo um panorama amplo sobre Piracicaba. A publicação está organizada em quatro categorias: história, memórias, personalidades e crônicas, abordando desde episódios antigos, como a Inhala Seca e a formação das igrejas católicas, até acontecimentos recentes, como os impactos da pandemia da covid-19 e festas tradicionais, como as do Clube Coronel Barbosa.

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) promove nesta sexta-feira (27), às 19h30, no Sesc Piracicaba, um evento que une tradição e renovação. A programação inclui o lançamento da 28ª edição da revista anual da entidade e a posse de seis novos membros, consolidando o papel do instituto na preservação da memória e da história da cidade.

Entre os destaques, o estudo do ex-presidente do instituto, Hugo Pedro Carradore, analisa o incêndio da antiga Matriz de Santo Antônio e a transferência temporária da matriz para a Igreja São Benedito, um episódio pouco conhecido pelos moradores da cidade.

Coordenada pelo presidente do IHGP, Edson Rontani Júnior, e organizada com o apoio da Comissão de Publicação — formada por Angela Furlan, Carmen Pilotto, Carolina Martins e Vitor Vencovsky —, a revista busca preencher lacunas da historiografia local, resgatando temas do passado e acontecimentos recentes. No evento, serão distribuídos 120 exemplares gratuitamente, mediante retirada de senha meia hora antes do início.

Novos membros reforçam compromisso com a memória

Na mesma cerimônia, seis novos integrantes passam a fazer parte do IHGP. Bianca Rosenthal, advogada, escritora e poetisa, traz sua experiência na literatura e no resgate cultural da cidade. Lucas Lopes Magioli, professor e licenciado em história, reforça a ligação acadêmica do instituto com a pesquisa histórica. Marcelo Guidotti, arquiteto e urbanista, contribui com sua visão sobre o desenvolvimento urbano e patrimonial de Piracicaba.