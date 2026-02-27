Moradores do bairro Nova Piracicaba entraram em contato com a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de um ponto de ônibus localizado na Rua das Petúnias.

Segundo os relatos, o mato alto no entorno do ponto está afetando o uso por parte dos moradores, principalmente em dias de chuva. De acordo com as mensagens enviadas à redação, a vegetação tem dificultado o acesso ao local e a permanência de usuários enquanto aguardam o transporte coletivo.