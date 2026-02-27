27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
ALÔ, PREFEITO!

VÍDEO: Mato alto toma ponto de ônibus no bairro Nova Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Segundo os relatos, o mato alto no entorno do ponto está afetando o uso por parte dos moradores, principalmente em dias de chuva
Segundo os relatos, o mato alto no entorno do ponto está afetando o uso por parte dos moradores, principalmente em dias de chuva

Moradores do bairro Nova Piracicaba entraram em contato com a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de um ponto de ônibus localizado na Rua das Petúnias.

Segundo os relatos, o mato alto no entorno do ponto está afetando o uso por parte dos moradores, principalmente em dias de chuva. De acordo com as mensagens enviadas à redação, a vegetação tem dificultado o acesso ao local e a permanência de usuários enquanto aguardam o transporte coletivo.

Saiba mais:

Os moradores informam que utilizam o ponto diariamente para deslocamento ao trabalho, à escola e a outros compromissos. Eles relatam que, em períodos chuvosos, a combinação de mato alto e solo úmido dificulta a circulação e a aproximação ao abrigo, além de limitar o espaço disponível para espera.

Ainda conforme os relatos, a situação persiste há semanas. Os moradores solicitam a realização de serviços de limpeza e manutenção na área, a fim de garantir condições adequadas de uso do ponto de ônibus.

O que diz a Prefeitura

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato será executado no local entre hoje, 27, e amanhã, 28/02".

