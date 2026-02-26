Uma simples poda de árvore terminou em perseguição policial e prisão na manhã desta quarta-feira (26), no Parque Piracicaba. Com a rua devidamente interditada para garantir a segurança dos trabalhadores, um motorista ignorou o bloqueio, invadiu a área proibida e se recusou a retirar o veículo, provocando revolta e tensão no local.
A Polícia Militar foi acionada, mas, ao notar a chegada da viatura, o homem acelerou e iniciou uma fuga perigosa pelas ruas do bairro, quase colidindo com um caminhão de serviço e derrubando cones de sinalização. A perseguição só terminou quando ele tentou se esconder em casa — mas, visivelmente embriagado, teve dificuldade até para abrir o portão.
Com fala enrolada, andar cambaleante, olhos vermelhos e forte cheiro de álcool, o motorista confessou ter bebido em um churrasco. Dentro do carro, os policiais encontraram uma garrafa de bebida alcoólica no banco do passageiro. Para piorar a situação, a CNH estava vencida.
Encaminhado à delegacia, o exame confirmou a alteração da capacidade psicomotora. Ele foi autuado e preso em flagrante por embriaguez ao volante, direção perigosa e por dirigir com a habilitação vencida.