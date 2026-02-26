Uma simples poda de árvore terminou em perseguição policial e prisão na manhã desta quarta-feira (26), no Parque Piracicaba. Com a rua devidamente interditada para garantir a segurança dos trabalhadores, um motorista ignorou o bloqueio, invadiu a área proibida e se recusou a retirar o veículo, provocando revolta e tensão no local.

A Polícia Militar foi acionada, mas, ao notar a chegada da viatura, o homem acelerou e iniciou uma fuga perigosa pelas ruas do bairro, quase colidindo com um caminhão de serviço e derrubando cones de sinalização. A perseguição só terminou quando ele tentou se esconder em casa — mas, visivelmente embriagado, teve dificuldade até para abrir o portão.