Durante audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na quarta-feira (25), a deputada estadual Professora Bebel (PT) defendeu a retirada do projeto de lei 1316/2025, de autoria do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estabelece uma reforma administrativa na educação, alterando oito leis complementares relacionadas à carreira do magistério público paulista. A audiência foi realizada no auditório Franco Montoro, que estava tomado por professores, estudantes e lideranças de movimentos sociais e ligados à educação, e o governo foi representado pelo secretário executivo da Secretaria Estadual da Educação, Vinícius Neiva.

Ao defender a retirada do PL 1316/2025, a deputada Professora Bebel classificou a proposta como uma reforma administrativa imposta sem negociação com a categoria, o que, para a parlamentar, representa um ataque aos direitos dos profissionais do Magistério. Bebel criticou, ainda, a regra de controle de frequência estabelecida na propositura. Para a parlamentar e primeira presidenta da Apeoesp, a conversão de ‘falta-aula’ em ‘falta-dia’ terá efeito contrário, aumentando o absenteísmo nas escolas. “Por exemplo, se o professor faltar, a partir da segunda falta perde o dia de trabalho. Que professor que irá trabalhar perdendo o dia, não recebendo. Vai trabalhar sem receber? Não vai”, pontuou a parlamentar e líder dos professores.