Uma megaoperação contra o crime organizado varreu quatro estados na manhã desta quinta-feira (26) e atingiu em cheio uma quadrilha acusada de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro milionária. A ofensiva foi deflagrada pela Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), com apoio da Polícia Civil (DEIC) de Piracicaba na região.

Batizada de Operação Argos, a ação mobilizou mais de 400 policiais civis e cumpriu 44 mandados de prisão preventiva e 45 de busca e apreensão em 13 cidades da Paraíba, São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Em São Paulo, houve apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba.