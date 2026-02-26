A presença da água com gás nas casas brasileiras deixou de ser exceção. O que antes era item comum apenas em restaurantes agora ocupa espaço fixo na geladeira de quem busca reduzir refrigerantes, cortar o álcool ou simplesmente variar o consumo de líquidos.
Mas afinal, beber água com gás todos os dias faz bem à saúde? Nutricionistas ouvidos pela reportagem explicam que, para a maioria das pessoas, o hábito é considerado seguro — com alguns pontos de atenção.
Hidratação: funciona como a água comum?
Uma das principais dúvidas é se a água com gás hidrata da mesma forma que a versão sem gás. De acordo com especialistas, a resposta é sim.
A carbonatação ocorre pela adição de dióxido de carbono sob pressão, formando ácido carbônico. Isso não compromete a capacidade de hidratação. O organismo absorve o líquido normalmente, contribuindo para o equilíbrio hídrico diário.
Algumas águas minerais gaseificadas ainda contêm pequenas quantidades de cálcio, magnésio, bicarbonato e sódio. Esses minerais participam de funções importantes, como contração muscular e regulação dos fluidos corporais. No entanto, nutricionistas ressaltam que os níveis são baixos e não substituem uma alimentação equilibrada.
Substituição de refrigerantes e álcool
Um dos maiores benefícios apontados por profissionais da área é o impacto positivo na redução do consumo de bebidas açucaradas.
A sensação de efervescência pode substituir o refrigerante, sem adicionar açúcar, calorias ou aditivos artificiais — desde que se trate da versão natural. Essa troca pode favorecer o controle do peso, reduzir picos de glicose e contribuir para a prevenção de doenças metabólicas.
A água com gás também tem sido adotada como alternativa ao álcool em eventos sociais. Aromatizada com frutas ou ervas, oferece uma experiência sensorial semelhante, mas sem os efeitos do etanol no organismo, como alteração do sono e aumento do apetite.
Saciedade e controle do apetite
O gás provoca leve distensão no estômago, o que pode gerar sensação temporária de estômago cheio. Em algumas pessoas, isso auxilia no controle do apetite ao longo do dia.
Pesquisas sugerem que a carbonatação pode ter influência discreta no metabolismo da glicose, mas especialistas alertam que os efeitos são modestos. A perda de peso não ocorre por causa da água com gás isoladamente, e sim pelo conjunto de escolhas alimentares.
Desconforto abdominal e refluxo
Apesar das vantagens, nem todos toleram bem a carbonatação. Pessoas com tendência a refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável ou sensibilidade digestiva podem relatar aumento de gases, estufamento e desconforto.
O dióxido de carbono pode favorecer a formação de ar no trato gastrointestinal. Para alguns, o efeito é leve e passageiro. Para outros, pode justificar a redução do consumo.
Impacto na saúde bucal
Outra dúvida recorrente envolve o esmalte dentário. Por ser levemente mais ácida que a água comum, a bebida pode, em excesso, contribuir para desgaste dental.
No entanto, nutricionistas explicam que o risco é significativamente menor quando comparado a refrigerantes e bebidas adoçadas. O problema tende a ser maior nas versões com açúcar, sucos concentrados ou aromatizantes artificiais.
Beber água com gás diariamente faz mal?
Para a maior parte da população, o consumo diário de água com gás natural é considerado seguro. Ela hidrata, pode ajudar na substituição de bebidas menos saudáveis e torna o hábito de ingerir líquidos mais atrativo.
A recomendação dos especialistas é optar por versões sem açúcar e observar a própria tolerância digestiva. Como em qualquer aspecto da alimentação, o equilíbrio continua sendo o principal aliado da saúde.