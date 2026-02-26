A presença da água com gás nas casas brasileiras deixou de ser exceção. O que antes era item comum apenas em restaurantes agora ocupa espaço fixo na geladeira de quem busca reduzir refrigerantes, cortar o álcool ou simplesmente variar o consumo de líquidos.

Mas afinal, beber água com gás todos os dias faz bem à saúde? Nutricionistas ouvidos pela reportagem explicam que, para a maioria das pessoas, o hábito é considerado seguro — com alguns pontos de atenção.

Hidratação: funciona como a água comum?

Uma das principais dúvidas é se a água com gás hidrata da mesma forma que a versão sem gás. De acordo com especialistas, a resposta é sim.