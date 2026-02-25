Quem pretende participar das eleições de 2026 precisa ficar atento ao calendário da Justiça Eleitoral. O prazo para emitir o primeiro título, atualizar dados ou transferir o domicílio eleitoral termina em 6 de maio de 2026. Após essa data, o cadastro será fechado e reaberto somente depois do pleito.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a inscrição eleitoral é obrigatória para brasileiros entre 18 e 70 anos. Jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 e analfabetos têm voto facultativo, mas também precisam do título para votar.

Cadastro pode ser cancelado em caso de ausência