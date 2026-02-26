A madrugada desta quarta-feira (25) foi marcada por uma ação decisiva da Polícia Militar de Piracicaba na Rodovia Luiz de Queiroz, altura do km 149, no bairro Tupi. Um homem foi preso transportando drogas que abasteceriam o comércio ilegal na região.
A operação começou após denúncia de que o suspeito retornava de São Paulo trazendo entorpecentes. Com patrulhamento reforçado, a Força Tática conseguiu interceptar a motocicleta no trecho indicado.
Na abordagem, os policiais localizaram dois tijolos de maconha do tipo “flor”, somando aproximadamente 1 quilo da droga. Segundo a corporação, o homem admitiu que receberia R$ 500 pelo transporte.
A prisão impediu que o entorpecente chegasse ao destino final. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça. Foram apreendidos: 2 tijolos de maconha (≈1 kg), 1 aparelho celular;
1 motocicleta Honda/CG 160 e R$ 30,00 em dinheiro.
A ocorrência reforça o alerta sobre o uso das rodovias da região como rota para o tráfico de drogas.