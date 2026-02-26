A madrugada desta quarta-feira (25) foi marcada por uma ação decisiva da Polícia Militar de Piracicaba na Rodovia Luiz de Queiroz, altura do km 149, no bairro Tupi. Um homem foi preso transportando drogas que abasteceriam o comércio ilegal na região.

A operação começou após denúncia de que o suspeito retornava de São Paulo trazendo entorpecentes. Com patrulhamento reforçado, a Força Tática conseguiu interceptar a motocicleta no trecho indicado.