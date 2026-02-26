O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é obrigatório em todo o país e costuma concentrar os vencimentos nos primeiros meses do ano. Para quem perde o prazo, a dívida começa a crescer rapidamente.

Deixar o IPVA em atraso pode trazer impactos que vão além do valor original do imposto. O débito sofre acréscimo de multa e juros, pode gerar restrições administrativas e, em casos mais graves, resultar até na apreensão do veículo.

As regras variam conforme o estado. Em São Paulo, por exemplo, a multa é de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor do imposto, além de juros calculados com base na taxa Selic, atualmente em 15% ao ano.

Na prática, isso significa que quanto maior o atraso, maior será o valor final a ser quitado. Por isso, a recomendação é regularizar a situação o mais rápido possível para evitar o acúmulo de encargos.

O que acontece se não pagar?

O não pagamento impede o licenciamento anual do veículo. Sem a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), o carro não pode circular legalmente.