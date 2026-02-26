26 de fevereiro de 2026
FIQUE DE OLHO!

Donos de cachorro e gato podem ser multados em R$ 195,23; ENTENDA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
Dirigir com o animal no colo, entre os braços, entre as pernas ou posicionado à esquerda do condutor é enquadrado como infração média.
Dirigir com o animal no colo, entre os braços, entre as pernas ou posicionado à esquerda do condutor é enquadrado como infração média.

Levar cachorro ou gato no carro sem os devidos cuidados pode pesar no bolso do motorista. O transporte inadequado de animais domésticos está sujeito a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multas que chegam a R$ 195,23 e aplicação de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O transporte de pets é permitido no Brasil, mas deve ocorrer de forma que não comprometa a segurança do trânsito nem a condução do veículo. Dependendo da situação, a infração pode ser classificada como leve, média ou grave.

Quando a multa é de R$ 195,23

A penalidade mais alta ocorre quando o animal é transportado em condições que ofereçam risco. Deixar o pet com a cabeça para fora da janela ou levá-lo em partes externas do veículo, como na caçamba de caminhonetes, é considerado infração grave.

Nesses casos, o motorista pode receber multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e ainda ter o veículo retido até que a irregularidade seja corrigida.

Outras situações também geram penalidade

Dirigir com o animal no colo, entre os braços, entre as pernas ou posicionado à esquerda do condutor é enquadrado como infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.

Já manter o cachorro ou gato solto dentro do carro, de forma que atrapalhe a atenção ao volante, pode resultar em infração leve, com multa de R$ 88,38 e três pontos na CNH.

Como transportar pets de forma segura

Embora a legislação não determine o uso obrigatório de equipamentos específicos, a recomendação de especialistas é clara: utilizar caixas de transporte, cadeirinhas ou cintos de segurança próprios para animais aumenta a proteção em caso de freadas bruscas ou colisões.

Além de evitar multas e pontos na habilitação, essas medidas reduzem o risco de acidentes e garantem mais segurança para o próprio animal e para todos os ocupantes do veículo.

Seguir as regras não é apenas uma questão de evitar penalidades, mas de responsabilidade no trânsito.

