O transporte de pets é permitido no Brasil, mas deve ocorrer de forma que não comprometa a segurança do trânsito nem a condução do veículo. Dependendo da situação, a infração pode ser classificada como leve, média ou grave.

Levar cachorro ou gato no carro sem os devidos cuidados pode pesar no bolso do motorista. O transporte inadequado de animais domésticos está sujeito a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multas que chegam a R$ 195,23 e aplicação de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A penalidade mais alta ocorre quando o animal é transportado em condições que ofereçam risco. Deixar o pet com a cabeça para fora da janela ou levá-lo em partes externas do veículo, como na caçamba de caminhonetes, é considerado infração grave.

Nesses casos, o motorista pode receber multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e ainda ter o veículo retido até que a irregularidade seja corrigida.

Outras situações também geram penalidade

Dirigir com o animal no colo, entre os braços, entre as pernas ou posicionado à esquerda do condutor é enquadrado como infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.