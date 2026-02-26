A legislação determina que empresas responsáveis por serviços como recapeamento, pavimentação e tapa-buracos apresentem relatórios técnicos elaborados por profissionais habilitados. Os documentos devem comprovar a qualidade e a durabilidade dos materiais utilizados nas obras, ampliando o controle sobre a execução dos contratos públicos.

O Supremo Tribunal Federal restabeleceu a validade da Lei nº 10.140/2024, que obriga a apresentação de laudos técnicos em contratos de pavimentação firmados pela Prefeitura de Piracicaba. A decisão, assinada pelo ministro Flávio Dino, reverteu entendimento anterior da Justiça paulista e recolocou em vigor a norma aprovada pela Câmara Municipal.

Ao analisar o recurso apresentado pelo Ministério Público de São Paulo, o ministro considerou que a exigência está alinhada aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da transparência. Para o STF, a medida contribui para a proteção do patrimônio público e fortalece os mecanismos de fiscalização dos recursos investidos em infraestrutura urbana.

O posicionamento também afastou o argumento de que a lei teria invadido competência exclusiva do Poder Executivo. A decisão destacou que a atuação do Legislativo municipal em temas relacionados a políticas públicas não configura, por si só, interferência indevida na administração.

Histórico da controvérsia

A norma foi proposta pela vereadora Silvia Morales (PV), integrante do Mandato Coletivo, e aprovada pela Câmara em 2024. Após a sanção e publicação, o então prefeito Luciano Almeida ingressou com ação judicial questionando a constitucionalidade da medida. O Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a invalidar a lei, entendendo que houve vício de iniciativa.