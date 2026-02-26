Milhões de correntistas tiveram seus saldos bloqueados, sem previsão para liberação, o que impacta despesas como alimentação e moradia.

A liquidação extrajudicial do Will Bank pelo Banco Central do Brasil afetou cerca de 12 milhões de clientes, principalmente de baixa renda na região Nordeste.

Investimentos em CDBs e em LCIs/LCAs estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), dentro dos limites previstos. As contas de pagamento não contam com essa garantia. Nesses casos, os valores devem ser devolvidos integralmente, conforme as normas do Banco Central.

A devolução dos recursos aos clientes de contas de pagamento depende da conclusão da lista de credores pelo liquidante responsável pelo processo. Não há prazo definido para essa etapa.

A instituição operava sob Regime Especial desde novembro de 2025. A liquidação extrajudicial foi decretada após a falha na tentativa de venda e o acúmulo de dívidas.