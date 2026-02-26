O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou que o texto está em fase de construção técnica, com análise detalhada dos possíveis impactos econômicos e sociais. A avaliação interna é de que há viabilidade para votação ainda neste semestre.

A discussão sobre o fim da jornada de trabalho no modelo 6x1 deve ganhar força no Congresso Nacional nas próximas semanas. A expectativa é que a proposta seja levada ao Plenário da Câmara em maio, após tramitação pelas comissões responsáveis.

Atualmente, o debate gira em torno de duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs). A primeira é a PEC 8/25, apresentada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP), que propõe a adoção da semana de quatro dias de trabalho, garantindo três dias consecutivos de descanso.

A segunda é a PEC 221/19, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 36 horas, com prazo de até dez anos para implementação completa.

Ambas as propostas serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguirem para uma comissão especial, etapa obrigatória no rito de mudanças constitucionais.

Impactos e negociação política