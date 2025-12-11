A possível mudança na rotina de milhões de trabalhadores ganhou força depois que a PEC que reduz a jornada semanal e elimina a escala 6x1 avançou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Embora ainda esteja em fase de votação no Congresso, o projeto já mobiliza tanto quem depende da nova folga quanto quem precisará reorganizar equipes e custos.

Para o trabalhador, a proposta promete mais descanso, salário preservado e uma adaptação gradual. Para as empresas, o desafio será ajustar turnos e contratos ao longo de cinco anos — processo que pode exigir contratações, redistribuição de tarefas e revisão de escalas.

O que muda para o trabalhador

Dois dias de descanso por semana: O fim da escala 6x1 garante folga de dois dias consecutivos. A preferência é por sábado e domingo, mas outras combinações continuam permitidas.

Menos horas trabalhadas sem corte salarial: A jornada de 44 horas cairia para 40 no primeiro ano e reduziria uma hora por ano até chegar a 36 horas no quinto ano, tudo mantendo o salário integral.

Transição lenta para adaptação: A mudança não acontece de uma vez; o trabalhador sente o impacto aos poucos, com menos horas e mais descanso ao longo dos anos.

Mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho: Defensores apontam que o modelo reduz desgaste físico e melhora a saúde mental.

O que muda para as empresas

Reorganização interna obrigatória: Escalas, turnos, contratos e distribuição de pessoal terão de ser ajustados anualmente para acompanhar a redução da jornada.

Possível necessidade de mais contratações: Com menos horas por funcionário, alguns setores podem precisar ampliar equipes para manter a operação.

Aumento de custos trabalhistas: Entidades empresariais alertam que a adaptação pode encarecer a folha e afetar pequenos negócios.

Planejamento antecipado: A transição escalonada exige que empresas adotem estratégias desde o primeiro ano para cumprir o limite de 36 horas ao final.

