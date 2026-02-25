A Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), realiza nesta sexta-feira (27) mais uma edição do projeto Cineteca. A sessão gratuita acontece às 19h, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto. O filme exibido será Dormir de Olhos Abertos, dirigido por Nele Wohlatz. O longa acompanha a história de três imigrantes chineses que vivem em Recife (PE) e tentam reconstruir suas vidas longe do país de origem.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A trama se desenvolve a partir da chegada de Kai, uma jovem taiwanesa que desembarca no Brasil para passar férias, mas enfrenta o término inesperado de um relacionamento ainda no aeroporto. Ao circular pela cidade, ela conhece Fu Ang, proprietário de uma loja de guarda-chuvas em um mercado popular. O possível vínculo entre os dois é interrompido pelo desaparecimento repentino dele. Durante a busca, Kai cruza o caminho de Xiao Xin e de outros trabalhadores chineses que vivem em um edifício de alto padrão. Entre encontros e desencontros, os personagens estabelecem conexões marcadas por sentimentos de deslocamento, pertencimento e identidade.