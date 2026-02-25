A Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), realiza nesta sexta-feira (27) mais uma edição do projeto Cineteca. A sessão gratuita acontece às 19h, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto. O filme exibido será Dormir de Olhos Abertos, dirigido por Nele Wohlatz. O longa acompanha a história de três imigrantes chineses que vivem em Recife (PE) e tentam reconstruir suas vidas longe do país de origem.
A trama se desenvolve a partir da chegada de Kai, uma jovem taiwanesa que desembarca no Brasil para passar férias, mas enfrenta o término inesperado de um relacionamento ainda no aeroporto. Ao circular pela cidade, ela conhece Fu Ang, proprietário de uma loja de guarda-chuvas em um mercado popular. O possível vínculo entre os dois é interrompido pelo desaparecimento repentino dele. Durante a busca, Kai cruza o caminho de Xiao Xin e de outros trabalhadores chineses que vivem em um edifício de alto padrão. Entre encontros e desencontros, os personagens estabelecem conexões marcadas por sentimentos de deslocamento, pertencimento e identidade.
A ação integra o programa Pontos MIS, iniciativa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo voltada à difusão de produções audiovisuais pelo interior paulista. Segundo o coordenador do MISP, Rober Caprecci, a parceria amplia o acesso a um acervo qualificado, fortalece a oferta de atividades culturais gratuitas e estimula o público a prestigiar o cinema.
SERVIÇO
Cineteca – Exibição de Dormir de Olhos Abertos
- Data: Sexta-feira, 27/02, às 19h
- Local: Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua Saldanha Marinho, 333 – Centro)
- Entrada gratuita
- Informações: (19) 3433-3674