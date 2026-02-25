De acordo com a polícia, a ação ocorreu por volta das 14h30, na Estrada Municipal Sargento Florêncio Ferreira, no bairro Jupiá, em área rural da cidade.

Uma operação da DEIC de Piracicaba (Deinter 9) resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de entorpecentes na tarde desta quarta-feira (25), em Piracicaba.

As diligências foram conduzidas por investigadores da 2ª DISE/DEIC, que apuravam informações de que um suspeito, de 33 anos, conhecido como “Xuxu”, estaria novamente fornecendo drogas a traficantes da região. Ele já havia sido preso pela especializada em 2018, quando foi flagrado com 18 quilos de maconha.

Durante monitoramento velado em uma área de mata ciliar, os policiais avistaram duas motocicletas saindo do local. Uma delas, de cor azul, seria conduzida pelo investigado de 33 anos. A outra, de cor preta, era pilotada por um homem de 47 anos, apontado como associado no esquema de tráfico.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os dois tentaram fugir. O comparsa de "Xuxu", que estava mais próximo da equipe, foi detido ainda no local. Segundo a corporação, ele carregava dois tijolos de maconha escondidos na bermuda e portava uma faca, que caiu no chão no momento da abordagem.