O livro póstumo de Leandro Guerrini, que reúne crônicas históricas sobre Piracicaba, será lançado no sábado, 28 de março, às 10h, no Senac. O local foi escolhido por sua importância na trajetória da família Guerrini na cidade. A obra é uma republicação do título lançado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) em 2010 e reúne textos publicados nos anos 1970, sob o pseudônimo de Léo Guerra.
Resultado de pesquisas minuciosas em documentos históricos, edições da Gazeta de Piracicaba entre 1882 e 1930 e no Almanak Para Piracicaba, as crônicas reconstroem episódios marcantes do século 19. Os textos abordam temas curiosos e pouco conhecidos da história local, como a antiga forca da cidade, os enterramentos realizados à beira das estradas antes da criação de cemitérios e debates religiosos ocorridos na Câmara Municipal, em um período em que o Estado brasileiro ainda não era laico.
VEJA MAIS:
- Esalq promove recepção aos ingressantes de 2026 em fevereiro
- VÍDEO: Museu Comunitário de Santana é inaugurado em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Memória e legado cultural
A nova edição traz ainda um conjunto de fotografias inéditas de Leandro Guerrini, cedidas por seu neto, Fábio Müller Guerrini, professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ele estará presente no lançamento e fará uma palestra sobre a vida e a obra do avô, destacando sua atuação como pesquisador, jornalista e intelectual dedicado à preservação da memória piracicabana.
Leandro Guerrini foi escritor, jornalista, teatrólogo, professor, historiador, músico e funcionário público. Filho de imigrantes italianos, construiu uma trajetória marcada pela pesquisa histórica e pela produção cultural, com atuação em jornais locais, direção da Biblioteca Pública Municipal e participação na fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e da Academia Piracicabana de Letras. Sua obra segue como referência fundamental para a compreensão da história e da identidade cultural de Piracicaba.