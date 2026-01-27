O livro póstumo de Leandro Guerrini, que reúne crônicas históricas sobre Piracicaba, será lançado no sábado, 28 de março, às 10h, no Senac. O local foi escolhido por sua importância na trajetória da família Guerrini na cidade. A obra é uma republicação do título lançado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) em 2010 e reúne textos publicados nos anos 1970, sob o pseudônimo de Léo Guerra.

Resultado de pesquisas minuciosas em documentos históricos, edições da Gazeta de Piracicaba entre 1882 e 1930 e no Almanak Para Piracicaba, as crônicas reconstroem episódios marcantes do século 19. Os textos abordam temas curiosos e pouco conhecidos da história local, como a antiga forca da cidade, os enterramentos realizados à beira das estradas antes da criação de cemitérios e debates religiosos ocorridos na Câmara Municipal, em um período em que o Estado brasileiro ainda não era laico.

Memória e legado cultural