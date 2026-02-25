Em Piracicaba, os efeitos do chamado “tarifaço” foram sentidos de maneira direta. De acordo com levantamento citado pelo economista Ricardo Buso, Piracicaba exportou US$ 1,23 bilhão para os Estados Unidos em 2024 e US$ 1,30 bilhão em 2025. Desse total, entre 75% e 78% está concentrado em um único segmento: o de máquinas pesadas para construção e obras de grande porte, como bulldozers, angledozes e pás carregadeiras.

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou as tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump deve ter reflexos diretos e positivos para a economia de Piracicaba. O tribunal decidiu que o ex-presidente extrapolou sua autoridade ao usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para impor taxas de forma unilateral, sem autorização clara do Congresso.

No ano passado, mesmo com a incidência das tarifas, o setor apresentou crescimento no período, passando de US$ 994 milhões em 2024 para cerca de US$ 1 bilhão em 2025. Segundo Buso, parte desse desempenho pode ser explicada pelo fato de que as empresas locais também importam insumos dos Estados Unidos, o que, à época, reduzia a base de cálculo da sobretaxa aplicada sobre os produtos exportados.

Em ordem de relevância, o setor químico aparece como o segundo principal exportador de Piracicaba para os Estados Unidos. Em 2024, foram US$ 150 milhões (11% do total), e em 2025, US$ 116 milhões (9%). A derrubada das tarifas tende a favorecer igualmente esse segmento, que vinha operando sob custos adicionais e maior incerteza.

Para o economista, o movimento agora é inverso. “Se antes a economia piracicabana se preocupava com seus principais setores exportadores sobretaxados, agora esses mesmos segmentos passam a ser aliviados pelo resultado do julgamento. Pela dinâmica econômica do município, certamente haverá proveito disso”, avalia Buso.

A avaliação é compartilhada pelo setor industrial. Para Homero Scarso, diretor regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), a decisão representa um alívio imediato para áreas estratégicas da região, como os setores sucroalcooleiro, de máquinas agrícolas e de tecnologia. “A derrubada das tarifas amplia a competitividade internacional e cria uma oportunidade concreta de expansão da presença das empresas locais no mercado externo”, afirma.