A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou as tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump deve ter reflexos diretos e positivos para a economia de Piracicaba. O tribunal decidiu que o ex-presidente extrapolou sua autoridade ao usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para impor taxas de forma unilateral, sem autorização clara do Congresso.
Em Piracicaba, os efeitos do chamado “tarifaço” foram sentidos de maneira direta. De acordo com levantamento citado pelo economista Ricardo Buso, Piracicaba exportou US$ 1,23 bilhão para os Estados Unidos em 2024 e US$ 1,30 bilhão em 2025. Desse total, entre 75% e 78% está concentrado em um único segmento: o de máquinas pesadas para construção e obras de grande porte, como bulldozers, angledozes e pás carregadeiras.
No ano passado, mesmo com a incidência das tarifas, o setor apresentou crescimento no período, passando de US$ 994 milhões em 2024 para cerca de US$ 1 bilhão em 2025. Segundo Buso, parte desse desempenho pode ser explicada pelo fato de que as empresas locais também importam insumos dos Estados Unidos, o que, à época, reduzia a base de cálculo da sobretaxa aplicada sobre os produtos exportados.
Em ordem de relevância, o setor químico aparece como o segundo principal exportador de Piracicaba para os Estados Unidos. Em 2024, foram US$ 150 milhões (11% do total), e em 2025, US$ 116 milhões (9%). A derrubada das tarifas tende a favorecer igualmente esse segmento, que vinha operando sob custos adicionais e maior incerteza.
Para o economista, o movimento agora é inverso. “Se antes a economia piracicabana se preocupava com seus principais setores exportadores sobretaxados, agora esses mesmos segmentos passam a ser aliviados pelo resultado do julgamento. Pela dinâmica econômica do município, certamente haverá proveito disso”, avalia Buso.
A avaliação é compartilhada pelo setor industrial. Para Homero Scarso, diretor regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), a decisão representa um alívio imediato para áreas estratégicas da região, como os setores sucroalcooleiro, de máquinas agrícolas e de tecnologia. “A derrubada das tarifas amplia a competitividade internacional e cria uma oportunidade concreta de expansão da presença das empresas locais no mercado externo”, afirma.
Apesar do cenário mais favorável no curto prazo, o Ciesp Piracicaba alerta para a necessidade de cautela e planejamento. “Não podemos depender quase que exclusivamente de um único país. É essencial diversificar mercados para reduzir riscos e garantir sustentabilidade a médio e longo prazo”, destaca Scarso. Para ele, o episódio evidencia tanto a força exportadora do município quanto sua vulnerabilidade diante de mudanças abruptas na política comercial de parceiros estratégicos.